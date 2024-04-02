Эта ситуация не связана с наводнениями – в МЧС прокомментировали смерть двух человек

Двое человек, утонувших вместе с трактором 26 марта в селе Карагаш Аягозского района области Абай, до сих пор не найдены. По словам вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК Бауыржана Сыздыкова, эти люди погибли не в результате наводнения, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Здесь нужно понять, что два человека на тракторе пропали не по причине наводнения. Они для того, чтобы сократить дорогу, сами въехали в разливающуюся реку. Они не в один момент в ней очутились. Они сели в трактор и въехали в воду", - сказал вице-министр Бауыржан Сыздыков на брифинге в правительстве.

Вице-министр также прокомментировал слова свидетелей о том, что люди на тракторе стояли посреди реки 10 часов, но так и не дождались помощи.

"У нас не на всех водоёмах стоят наши спасатели. Поэтому мы туда отправили спасателей, которые находились ближе всего. Тоже самое касается вертолётов. Это была ночь. Видимости не было. Мы должны думать о безопасности наших лётчиков, в первую очередь", - сказал вице-министр, пообещав проверить информацию о том, что утонувшие ждали помощи спасателей 10 часов.

Бауыржан Сыздыков по чрезвычайным ситуациям отметил, что в результате наводнения не погиб ни один человек.