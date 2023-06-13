Спасатели предотвратили угрозу распространения огня в населённые пункты

Оперативные меры предотвратили распространение пожара в населенные пункты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

"Публикуемые кадры действительно показывают зарево пожара, однако на данный момент угрозы для населенных пунктов области нет", - говорится в сообщении.

Как сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям, благодаря оперативным действиям специалистов и своевременно принятым мерам удалось предотвратить распространение пожара в населенные пункты.

На сегодняшний день в борьбе с огнем участвуют более 1800 человек и около 350 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Минобороны.