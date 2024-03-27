Спасатели оценили паводковую обстановку в городе Шар
Сегодня, 15:25
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Сегодня, 15:25Сегодня, 15:25
86Фото: МЧС РК
О паводковой ситуации в Жарминском районе области Абай доложили в ДЧС, передаёт BaigeNews.kz.
Начальником департамента совместно с акимом Жарминского района проведена оценка паводковой обстановки в городе Шар.
"Проводятся инженерные работы по отводу талой воды с улиц Варепа и Абая. Подтопленных домов нет", - сообщили в ДЧС.
Ситуация находится на особом контроле властей.
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