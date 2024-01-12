Спасатели обратились к казахстанцам
Сегодня, 09:11
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Сегодня, 09:11Сегодня, 09:11
122Фото: baigenews.kz
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК попросили казахстанцев следить за сообщениями о закрытии дорог и не выезжать в дальние поездки, передаёт BaigeNews.kz.
"МЧС призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки", - обратились в ведомстве.
Также сообщается, что за прошедшие сутки силами МЧС совершено 158 выездов, из них на пожары и случаи горения 65, на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы 93, при которых спасено и эвакуировано 86 человек.
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