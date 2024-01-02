Спасатели обратились к казахстанцам

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК обратилось к казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.

"МЧС призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки.

Населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий, необходимо воздержаться от пеших прогулок на дальние расстояния. Берегите себя! Нам важна каждая жизнь!", - сообщили в ведомстве.