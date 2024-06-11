Спасатели области Жетiсу призывают к чистоте и порядку

В области Жетісу сотрудники местного департамента по чрезвычайным ситуациям провели подводную уборку прибрежной зоны озера Балхаш – жемчужины края семи рек. Своеобразный субботник организован в рамках экологической акции "Таза Қазақстан".

Кроме того, благодаря слаженной работе специальной бригады и водолазов регионального ДЧС, также от различного рода бытового мусоры была очищена территории озера Балхаш протяженностью 10 километров и глубиной до 5 метров. Водолазы со дна извлекли более 360 кг мусора (целлофан, пластик и т.д.).

В народе говорят: "У воды тоже есть спрос". В этой связи водолазы областного спасательного ведомства и впредь намерены периодически очищать прибрежные зоны уникальных в своем роде водоемов края Жетісу дальнейшего комфортного пребывания отдыхающих. Таким образом, благодаря стараниям спасателей-подводников экоакция "Таза Қазақстан" охватывает не только территории земной поверхности, но и подводные зоны.