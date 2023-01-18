Спасатели Астаны призвали горожан на Крещение окунаться только в оборудованных купелях

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Спасатели столичного ДЧС призвали всех горожан очень внимательно отнестись к вопросу личной безопасности и окунаться только в купелях, оборудованных для крещенских купаний, передаёт BaigeNews.kz.

В ДЧС напомнили, что в этом году в Астане для желающих подготовили две проруби.

"Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны настоятельно рекомендует купаться только в специально оборудованных и охраняемых купелях, там, где в случае необходимости смогут оказать своевременную квалифицированную помощь. Для этих целей на реке Есиль сооружены две проруби (в районе ЖК "Гранд Алатау" и набережной парка "Столичный"), которые оборудованы средствами безопасности", — рассказал исполняющий обязанности начальника Управления гражданской обороны ДЧС Астаны Азамат Кусаинов на брифинге в РСК Астаны.

В целях осуществления безопасности жителей столицы, участвующих в массовых купаниях, на период празднования в местах проведения обряда будет организовано дежурство сотрудников ДЧС Астаны, оперативно-спасательного отряда и Центра медицины катастроф. Для этого будут задействованы 31 человек личного состава и шесть единиц техники.

Напомним, что ранее спасатели публиковали правила, которые следует соблюдать во время крещенских купаний. Согласно им, перед купанием в проруби желательно разогреть тело, сделать разминку или пробежку. Для безопасности перед входом в прорубь нужно надеть шлепанцы или носки. Перед погружением стоит глубоко вдохнуть и, задержав дыхание, окунаться в воду. Прыжки в воду и погружение с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю тепла и может привести к шоку от холода. Также опасно находиться в проруби более одной минуты. Желательно, чтобы у выхода из проруби купающегося кто-нибудь встречал с полотенцем или халатом.

Сотрудники ЧС также предупредили, что в крещенском купании опасно принимать участие детям, людям, не имеющим опыта закаливания, людям преклонного возраста, людям с ослабленным здоровьем, в нетрезвом состоянии и с похмельным синдромом.