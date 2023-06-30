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Сожжённые авто и магазины: акции протеста продолжаются во Франции
Протесты во Франции вспыхнули с новой силой – протестующие сжигают и разрушают всё, что "попадается под руку", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ren.tv.
На видео с мест протеста можно увидеть полыхающие транспортные средства, разбитые витрины магазинов и разгромленные автобусные остановки.
Как пишет Euronews, французская полиция применила слезоточивый газ против участников "Белого марша" в Нантере под Парижем. У здания местной администрации участники шествия забросали стражей порядка петардами.
Число участников марша в память о подростке, которого накануне застрелил полицейский, правоохранительные органы оценивают в 6200 человек. Участники шествия требовали наказать полицейского, применившего оружие.
"Государственное обвинение считает, что законные условия для применения оружия не были соблюдены. Поэтому по окончании срока содержания под стражей сотрудник полиции, обвиняемый в применении оружия, предстал перед двумя судьям, совместно отвечающим за возбуждение расследования по обвинению в умышленном убийстве", — заявил генеральный прокурор Нантера Паскаль Праш.
Тем не менее, открыты дела как о неправомочном применении оружия, так и о неподчинении требованиям стражей порядка и о покушении на их жизнь.
17-летний Наэль был известен полиции многочисленными случаями неподчинения стражам порядка и вождением без прав. Его имя 15 раз встречается в судебных документах. После его гибели беспорядки вспыхнули в нескольких французских городах.
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