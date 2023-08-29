Сожженный во время январских событий ТЦ в Алматы начнут реконструировать в 2024 году
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В Алматы начнут реконструировать торговый центр, который подожгли во время январских событий. Об этом на встрече с жителями алмалинского района сказал аким города Ерболат Досаев, передаёт BaigeNews.kz.
Житель алмалинского района поинтересовался дальнейшей судьбой торгового центра Promenade, пострадавшего во время январских событий.
"Я так понял, что он пострадал от январских событий, но прошло полтора года и до сих пор лента висит, там нет таблички и просто написано "Вход воспрещен", - сказал житель Алматы.
Аким Алматы сообщали, что торговый центр будет модернизирован. На его месте появится новый фудхолл.
"Его владельцы показали мне предварительный проект. Они взяли за основу популярный сейчас формат фудхоллов и собираются дизайн привести в соответствие. Тем более в связи с тем, что рядом находятся Дворец спорта и Центральный стадион.
Предварительно неплохой проект получился. Сейчас они пройдут необходимую документацию, пойдут на градсовет, думаю, на этом месте мы получим новый объект, который будет привлекать как жителей города, так и туристов. Я поддержал эту идею. По срокам, надеюсь, в следующем году работы начнутся", - отметил аким.
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