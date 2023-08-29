Сожженный во время январских событий ТЦ в Алматы начнут реконструировать в 2024 году

В Алматы начнут реконструировать торговый центр, который подожгли во время январских событий. Об этом на встрече с жителями алмалинского района сказал аким города Ерболат Досаев, передаёт BaigeNews.kz.

Житель алмалинского района поинтересовался дальнейшей судьбой торгового центра Promenade, пострадавшего во время январских событий.

"Я так понял, что он пострадал от январских событий, но прошло полтора года и до сих пор лента висит, там нет таблички и просто написано "Вход воспрещен", - сказал житель Алматы.

Аким Алматы сообщали, что торговый центр будет модернизирован. На его месте появится новый фудхолл.