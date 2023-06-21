Создатели общественного фонда оказались вымогателями в Семее

Фото: polisia.kz

Спецоперацию провели подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД, КНБ и прокуратуры области Абай. В Семее задержали группу вымогателей, прикрывавшихся работой в общественном фонде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полиции уточнили, что криминальную деятельность члены группировки осуществляли под видом благотворительной помощи нуждающимся жителям. Они зарегистрировали общественный фонд, вели страницу в Instagram. Но со дня создания деньги на счёт фонда не поступали.