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polisia.kz Сегодня, 22:10
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Сегодня, 22:10
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Фото: polisia.kz

Создатели общественного фонда оказались вымогателями в Семее

Спецоперацию провели подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД, КНБ и прокуратуры области Абай. В Семее задержали группу вымогателей, прикрывавшихся работой в общественном фонде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полиции уточнили, что криминальную деятельность члены группировки осуществляли под видом благотворительной помощи нуждающимся жителям. Они зарегистрировали общественный фонд, вели страницу в Instagram. Но со дня создания деньги на счёт фонда не поступали.

"Подозреваемые под предлогом финансирования фонда вымогали деньги у местной молодёжи и лиц, употребляющих наркотики. В некоторых случаях злоумышленники удерживали своих жертв в съёмных квартирах до получения требуемой суммы. Выявлено семь фактов вымогательства. В ходе спецоперации проведено 19 обысков, изъято холодное и травматическое оружие. В полицию доставлено 18 лиц, из которых задержаны и водворены в изолятор временного содержания восемь основных участников преступной группы. Проводится досудебное расследование", – сообщил начальник управления ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.

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Сегодня, 22:10
116
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