Создать комиссию по проверке питания в школах и детсадах требует депутат

Руководитель фракции ОСДП в Мажилисе Асхат Рахимжанов требует создать комиссию по проверке питания в школах, передаёт BaigeNews.kz. В депутатском запросе на имя министра просвещения Гани Бейсембаева он выразил обеспокоенность по этому вопросу.

"Требуем создать Республиканскую комиссию на постоянной основе с участием общественности, НПО, политических партий по проверке организации питания вплоть до заключенных договоров и проверки самих поставщиков. Дать разрешение вышеназванной комиссий для посещения школ и детских садов для проверки без уведомления руководителей учебных и дошкольных заведений", - сказал депутат на заседании мажилиса.

Он также добавил, что в последнее время в партию поступают множество обращений по вопросам обеспечения детских садов и начальных классов школ питанием. Так, например, недавно обратившиеся родители одного столичного детского сада жаловались на скудный рацион детей. В итоге выяснилось, что садик должен порядка пяти миллиона тенге поставщикам.

"По данному вопросу мы обратились к руководителю Управления образования Астаны. Он сообщил, что на данный момент заведено три уголовных дела по таким случаям. Система подушевого финансирования, которая была принята ранее не оправдывает себя. Если в детских садах группы не укомплектованы, то, соответственно, и не будет хватать средств на обеспечение достойного здорового питания для наших детей. Но больше тревожит то, что подобные случаи связаны с непрекращающейся коррупцией в этой сфере", - отметил мажилисмен.

По его мнению, ситуация из года в год усугубляется, и при этом складывается система взаимовыручки между руководством школы или детских садов с поставщиками.

Асхат Рахимжанов не исключает, что уполномоченные органы образования также находятся в этой системе.