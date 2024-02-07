Создание суперкомпьютера и развитие ИИ анонсировал Глава государства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил кабмину продолжить цифровизацию экономики и обеспечить широкое применение технологий искусственного интеллекта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил, что Казахстан достиг существенного прогресса в цифровизации государственных и финансовых услуг.

"К примеру, по итогам 2023 года доля безналичных платежей составила 88%. До 2020 года данный показатель не превышал и 50%. Таким образом, всего за четыре года в Казахстане произошел стремительный рост финтеха. Подобный прорыв должен стать примером для других отраслей экономики – пора вплотную заняться их цифровизацией", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что у каждого министерства должна быть карта цифровой трансформации отрасли (по опыту Сингапура). Такая карта должна обеспечить комплексное видение того, какие технологии будут массово внедряться в курируемых сферах в следующие пять лет.

Глава государства подчеркнул, что отдельного внимания требует развитие искусственного интеллекта.

"По оценкам экспертов, к 2026 году инструментами искусственного интеллекта будут пользоваться уже более 80% предприятий в мире (сегодня – менее 5%). Мы уже сейчас стали свидетелями глобальной трансформации в медицине, образовании, креативных индустриях. Развитие искусственного интеллекта может стать движущей силой экономического прогресса и внедрения инноваций в нашей стране. Для этого необходимо создать базовую институциональную среду", - сказал он.

Президент Казахстана отметил, что своеобразным "топливом" для искусственного интеллекта являются данные. Он указал, что важно одновременно обеспечить к ним доступ, а также гарантировать безопасность, конфиденциальность и качество.

"Сегодня правительством сформировано так называемое "озеро" данных, включающее 87 государственных баз. Но для создания передовых моделей искусственного интеллекта этого уже недостаточно. Поэтому следует накапливать обезличенные данные как государственного, так и коммерческого сектора, внедрив при этом единую архитектуру систем управления данными. Мы приступаем к созданию высокопроизводительного суперкомпьютера, который будет доступен не только ученым, но и различным компаниям, работающим на нашем рынке. Уверен, что это придаст мощный импульс широкому применению "больших данных", - сказал Токаев.

Президент отметил, что за последние годы финансирование науки существенно увеличено.