Создание научно-исследовательского института Каспийского моря утвердили в Казахстане

В Казахстане будет создан Научно-исследовательский институт Каспийского моря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

Правительство Казахстана утвердило разработанное профильным министерством постановление о создании института.

"Ранее Глава государства поручил создать государственный научный институт, который будет заниматься исследованиями Каспия с целью сохранения моря. Подобные организации существуют и в других прикаспийских странах. Создание института позволит комплексно подойти к изучению имеющихся проблем, решать масштабные задачи, усилить международное сотрудничество", – отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

Как отметили в ведомстве, научно-исследовательский институт будет изучать экологические проблемы Каспийского моря, проблему снижения уровня воды, причины массовой гибели тюленей и рыб, вопросы сохранения популяции каспийского тюленя, ихтиофауну, акваторию и побережье Каспия.

"Еще одним направлением будет обеспечение тесного взаимодействия с коллегами из других прикаспийских государств", - отметили в МВРИ.

Также в министерстве сообщили, что институт будет предоставлять объективную и независимую информацию об экосистеме Каспийского мор, а полученные данные послужат основой для принятия комплексных мер государственными и местными исполнительными органами.

В ведомстве уверены, что создание научной организации также даст возможность в полной мере исполнять международные и национальные обязательства по сохранению Каспия.