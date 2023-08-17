  • 17 Августа, 11:04
  • BAIGENEWS

Создана футболка, которая не даст ребёнку утонуть

Сегодня, 10:25
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istock Сегодня, 10:25
Сегодня, 10:25
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Фото: istock

Французы создали первую футболку, защищающую детей от утопления, передаёт BaigeNews.kz. 

Стартап разработал детскую футболку, способную обезопасить детей при случайном падении в бассейн. Изобретение получило золотую медаль в конкурсе Lepine 2023.

При контакте с водой срабатывает защита полости внутри футболки заполняются воздухом и получается спасательный жилет. Пока футболки есть только детских размеров.

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