Создана футболка, которая не даст ребёнку утонуть
Сегодня, 10:25
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Сегодня, 10:25Сегодня, 10:25
118Фото: istock
Французы создали первую футболку, защищающую детей от утопления, передаёт BaigeNews.kz.
Стартап разработал детскую футболку, способную обезопасить детей при случайном падении в бассейн. Изобретение получило золотую медаль в конкурсе Lepine 2023.
При контакте с водой срабатывает защита полости внутри футболки заполняются воздухом и получается спасательный жилет. Пока футболки есть только детских размеров.
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