Создана футболка, которая не даст ребёнку утонуть

Французы создали первую футболку, защищающую детей от утопления, передаёт BaigeNews.kz.

Стартап разработал детскую футболку, способную обезопасить детей при случайном падении в бассейн. Изобретение получило золотую медаль в конкурсе Lepine 2023.

При контакте с водой срабатывает защита полости внутри футболки заполняются воздухом и получается спасательный жилет. Пока футболки есть только детских размеров.