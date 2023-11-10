В Самарканде был подписан протокол о создании Ассоциации научно-исследовательских институтов и центров археологии тюркского мира, передаёт BaigeNews.kz.

В Самарканде (Узбекистан) Тюркская Академия организовала первую рабочую встречу руководителей институтов и центров археологии тюркского мира, на которой была создана Ассоциация научно-исследовательских институтов и центров археологии тюркского мира.

По словам президента Тюркской академии Шахина Мустафаева, ассоциация объединит археологические институты и центры тюркского мира для координации археологических исследований, а также для совместного решения существующих проблем.

И, как отметили участники встречи, ассоциация станет платформой для активного взаимодействия, обмена информацией и опытом, а также для проведения совместных научных исследований и других мероприятий.