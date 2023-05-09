Фото: Instagram / qazaqgeography

Создан Географический совет тюркских государств (ГСТГ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу республиканского общественного объединения QazaqGeography.

Соглашение о создании ГСТГ подписано 8 мая в Ташкенте представителями географических обществ Азербайджана, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана.

Главная цель создания ГСТГ — дальнейшее углубление всестороннего сотрудничества между тюркоязычными научно-исследовательскими институтами и общественными объединениями, а также внесение совместного вклада в изучение и сохранение историко-культурного наследия (материального и нематериального) тюркских народов, реализацию экологической повестки (достижение углеродной нейтральности к 2060 году). И в целом, такой совет может стать площадкой (неправительственных организаций) для публичной дипломатии, отмечают в QazaqGeography.

Штаб-квартира совета будет находиться в Ташкенте. Генеральным секретарём совета сроком на три года избран Ойбек Норинбаев – руководитель Географического общества Узбекистана.