Союз кинологов РК стал членом Международной кинологической федерации
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Союз кинологов Казахстана (СКК) стал полноправным членом Международной кинологической федерации (FCI), передаёт BaigeNews.kz.
Свой голос за одобрение заявки нашей страны отдали 72 из 77 государств-участников FCI, сообщил управляющий делами президента РК Айбек Дадебаев в своём Telegram-канале.
"Это очень важное достижение. Статус полноправного члена Международной кинологической федерации да(т право подать заявку на регистрацию наших знаменитых тазы и тобетов как исконно казахских пород. К этому событию наши кинологи шли очень долго, более 20 лет. Я поздравляю СКК с победой и разделяю радость этого успеха!" - написал руководитель УДП.
Айбек Дадебаев поблагодарил всех госслужащих, дипломатов, представителей других государств и руководство FCI, оказавших помощь и поддержку нашей стране.
Напомним, год назад глава государства поручил УДП взять под патронат работу по восстановлению казахских пород тазы и тобет, а также вопрос международного признания этих пород собак. За прошедший год межведомственной рабочей группой сделано немало: определён уполномоченный орган — МЭПР РК, внесены изменения в законы.
"Впереди - тесная работа с комиссией по стандартам FCI. По линии Минэкологии предстоит запустить в работу Национальный центр тазы и тобет, который займётся дальнейшими иссследованиями породы, тесным взаимодействием с кинологической общественностью", - написал Айбек Дадебаев.
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