Союз кинологов РК стал членом Международной кинологической федерации

Союз кинологов Казахстана (СКК) стал полноправным членом Международной кинологической федерации (FCI), передаёт BaigeNews.kz.

Свой голос за одобрение заявки нашей страны отдали 72 из 77 государств-участников FCI, сообщил управляющий делами президента РК Айбек Дадебаев в своём Telegram-канале.

"Это очень важное достижение. Статус полноправного члена Международной кинологической федерации да(т право подать заявку на регистрацию наших знаменитых тазы и тобетов как исконно казахских пород. К этому событию наши кинологи шли очень долго, более 20 лет. Я поздравляю СКК с победой и разделяю радость этого успеха!" - написал руководитель УДП.

Айбек Дадебаев поблагодарил всех госслужащих, дипломатов, представителей других государств и руководство FCI, оказавших помощь и поддержку нашей стране.

Напомним, год назад глава государства поручил УДП взять под патронат работу по восстановлению казахских пород тазы и тобет, а также вопрос международного признания этих пород собак. За прошедший год межведомственной рабочей группой сделано немало: определён уполномоченный орган — МЭПР РК, внесены изменения в законы.

"Впереди - тесная работа с комиссией по стандартам FCI. По линии Минэкологии предстоит запустить в работу Национальный центр тазы и тобет, который займётся дальнейшими иссследованиями породы, тесным взаимодействием с кинологической общественностью", - написал Айбек Дадебаев.