Соя, пшеница и овёс: как пройдёт весенняя посевная в Павлодарской области

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Засеять в общей сложности миллион 618 тысяч гектаров земли собираются в Павлодарской области в рамках весенне-полевых работ. В управлении сельского хозяйства отмечают, что увеличат площадь на 50 тысяч гектаров по сравнению с 2022 годом, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По информации чиновников, благодаря большему севу кормовых, картофеля и зерновых удастся увеличить площади. При этом заготовлено было более 152 тысяч тонн семян.

"Основная часть посевов у нас занимают зерновые культуры, из них пшеница, само собой. В том числе ячмень на корм у нас сеют, так как у нас также животноводческое направление. Третье место по посевам среди зерновых занимает гречиха. Она запланирована у нас на площади 75,8 тысяч гектаров. Ну и остальные культуры, просо, овес, горох, в пределах нормы. Также второе место по площадям у нас занимают масличные культуры. Само собой подсолнечник 207,2 тысячи гектаров. Лен 58,9 тысяч гектаров. В этом году у нас его снижение в сравнении с прошлым годом. У нас снижение произошло в связи с тем, что на подсолнечник перешла данная площадь. Экспериментальные посевы масличных - это соя. Также у нас кормовые 332 тысячи гектаров. Ну и овощные, картофель на площади 29,4 гектаров будет, овощи 7,8 тысяч гектаров и бахчевые культуры около 2 тысяч гектаров", - говорит главный специалист отдела развития растениеводства управления сельского хозяйства Павлодарской области Нариман Сейтканов.

На сегодня аграрии Павлодарской области в силах обеспечить внутренний рынок картофелем, морковью, пшеницей, подсолнечником, гречихой. Тех овощей, которых не хватает, не составляет проблем закупить в других регионах Казахстана. При этом сейчас главный вопрос — сохранение влаги в почве.

"В этом году у нас имеется дефицит влаги в почве, незначительный он. Плюс ко всему у нас апрель месяц и май будут слишком тёплыми. Из-за этого ожидается, что будет дефицит влаги в почве. Для того, чтобы сохранить влагу в почве имеются агротехнические мероприятия, которые направлены на то, чтобы бороться с этой стихией. В этом году у нас примерно во второй декаде апреля начнётся уже посевная кампания, а именно закрытие влаги будет проводиться. Закрытие влаги планируется провести на площади более миллиона гектаров. Плюс у нас планируется применение влагоресурсных сберегающих технологий на площади свыше 400 гектаров. Данные мероприятия позволят сохранить влагу в почве, оптимальные условия создать. Будем решать проблемы по мере их поступления, грубо говоря. Прогнозы в принципе у нас оптимистичные", - добавил Сейтканов.

Назвали чиновники и оптимальные сроки весенне-полевых работ в регионе. Закончить рекомендуют до первых чисел июня, при этом отмечают, что в каждом районе подходить к этому вопросу нужно индивидуально. В целом посеять рекомендуют за май. Для этого готова почти на 100 процентов вся техника. В арсенале аграриев Павлодарской области имеется 2900 тракторов, плуги, более 1000 культиваторов, сеялки, посевные комплексы. В 2022 году было закуплено специализированной сельхозтехники почти на 750 миллионов тенге.

Между тем, в Павлодарской области самая дешёвая солярка для аграриев по стране. На весенне-полевые работы в наличии почти 24 тысячи тонны дизтоплива. Получают её по 191 тенге за литр, что на 17 процентов ниже рыночной цены .