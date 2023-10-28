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Современным детям грозит "цифровое слабоумие" — психологи

Сегодня, 22:18
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 22:18
Сегодня, 22:18
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Фото: pxhere.com

Психологи всё чаще бьют тревогу: современным детям грозит новая болезнь – цифровое слабоумие из-за злоупотребления социальными сетями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24"

Феномен "цифрового слабоумия" около 10 лет назад выявили в Южной Корее. Тогда к врачам начали обращаться родители с жалобами на плохую успеваемость и поведенческие нарушения у детей. Российские психологи сегодня тоже бьют тревогу. Они уверены: длительное погружение в мир социальных сетей значительно сказывается на когнитивных способностях. 

"Это нарушение мозговой деятельности, влекущее уменьшение внимания, ухудшение памяти, постоянная усталость, эмоциональная усталость, тупость и леность. Когда дети сидят, смотрят гаджет или мультик, когда вы забираете у них, они зависают в них, а когда отбираете, резкая агрессия возрастает. Если вы замечали это, то видели последствия этого всего", — говорит психолог Ольга Овсяник. 

Специалисты считают, что при просмотре соцсетей у ребенка не задействуются области головного мозга, которые отвечают за сложные двигательные навыки, равновесие и центры речи. Постоянное нахождение в TikTok или других социальных сетях небезопасно, говорят психологи. 
Каждый лайк или комментарий приводит к небольшому выбросу гормона удовольствия дофамина и ребенок постепенно "подсаживается" на него. 

"Действует, как и любая другая зависимость. Человек не может пережить долгое время разлуки с объектом зависимости. Он страдает эмоционально, ему постоянно хочется вернуться туда, хочется снова окунуться в эти переживания, попасть в этот мир. Там ему легко, спокойно, комфортно. Разрыв с объектом зависимости делает человека раздражительным, тревожным, разочарованным и депрессивным", — считает психолог Евгений Фомин. 

При этом в международном классификаторе болезней такого диагноза, как цифровая деменция, нет. Зависимость от социальных сетей не считается психическим расстройством по международной классификации. Однако врачи сходятся во мнении, что зависимость от соцсетей и гаджетов увеличивает риск развития слабоумия. 

"Постоянное использование гаджетов потенциально в будущем, не в детском возрасте, а в зрелом, старческом возрасте может увеличивать шансы развития деменции. Однако здесь нужны дополнительные медицинские исследования, чтобы точно понимать степень этого влияния", — отмечает вице-президент Евразийской ассоциации терапевтов Александр Арутюнов.

На вопрос, как бороться с "цифровым слабоумием", психологи дают простые рекомендации: больше живого общения, меньше виртуальных сетей. Спорт, бумажные книги, ограничение времени в социальных сетях и иногда перерывы на полный цифровой детокс могут улучшить ситуацию.

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