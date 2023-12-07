Совместно развивать технологии мониторинга мостов договорились инженеры из Казахстана и США
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Казахстанские инженеры посетили офис американской компании SensorFusion and Monitoring Systems, чтобы договориться о сотрудничестве в области мониторинга за мостовыми сооружениями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта Республики Казахстан.
Казахстанские инженеры приехали в Сан-Франциско, чтобы обсудили возможности использования новейших датчиков и мониторинговых систем, предназначенных для наблюдения за состоянием мостов, с коллегами из США.
Специалисты-мостовики обменялись опытом внедрения передовых технологий, включая 3D-моделирование, БПЛА и лазерное сканирование, которые позволяют создавать детальные трёхмерные модели дорожных сооружений и заметно облегчают выявление дефектов и обслуживание проблемных участков мостов и путепроводов.
Инженеры выразили взаимный интерес к дальнейшему сотрудничеству и в ближайшее время планируют продолжить обсуждение деталей возможного совместного проекта в области повышения безопасности и надёжности мостовых сооружений.
Кроме того, в рамках поездки в США специалисты Казахстанского дорожного научно-исследовательского института встретились с руководством американского подразделения международной компании Fugro для ознакомления с последними техническими достижениями в области диагностики автомобильных дорог.
Казахстанские инженеры подробно изучили новейшие системы для автоматической диагностики дорог с встроенным георадаром, которые позволяют с очень высокой точностью определять неровности, трещиноватости и колейности дорожных покрытий.
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