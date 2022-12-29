Совет доноров создан при фонде "Қазақстан халқына"

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При общественном фонде "Қазақстан халқына" создан совет доноров, в который вошли 12 доноров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Qazaqstanhalqyna.kz. Сообщается, что первое организационное заседание совета прошло 27 декабря 2022 года.

Совет доноров стал консультативно-совещательным органом при правлении фонда. Он создан для выработки предложений и рекомендаций по благотворительной деятельности фонда.

В состав Совета вошли 12 доноров фонда. Это представители крупного бизнеса из различных сфер деятельности и частные благотворительные фонды.

"В частности, в составе топ-менеджеры групп компаний Kaz Minerals, Kaspi, Polymetal, Bi Group, Lancaster, YDD|Asia FerroAlloys, руководители частных фондов "Халық" и "Сәби", а также руководство ТОО "Степногорский горно-химический комбинат", ТОО "Казахстанские Коммунальные Системы", АО "Банк ЦентрКредит", АО "Казахский институт нефти и газа", - уточняется в сообщении.