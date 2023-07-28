  • 28 Июля, 05:55
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пресс-служба акима Актюбинской области Сегодня, 05:30
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Сегодня, 05:30
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Фото: пресс-служба акима Актюбинской области

Совет директоров ФК "Актобе" возглавил аким Актобе

Председателем совета директоров футбольного клуба "Актобе" назначен Азамат Бекет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

В настоящее время работает акимом Актобе. В разные годы занимал должности руководителя управления физической культуры и спорта Западно-Казахстанской, Атырауской областей, акима Жылыойского района Атырауской области, заместителя акима Актобе, акима Хромтауского района. 

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Сегодня, 05:30
151
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