Соцстрахование таксистов в РК не приведёт к удорожанию их услуг - глава Минтруда

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Планируемое введение в Казахстане социального страхования таксистов и курьеров не приведёт к удорожанию их услуг. Такое мнение выразила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

По словам министра, договоры с таксопарками включают платежи в бюджет и соцотчисления. То есть водители уже платят комиссию оператору-посреднику. Налоги и социальные выплаты, перечисляемые в казну, будут взиматься за счёт этой же комиссии. Дополнительных затрат у водителей не будет. Соответственно, роста цен на такси не ожидается.

"Мы полностью рассмотрели, какие сегодня компенсационные выплаты платят таксисты таксопаркам и операторам программ. В этой сумме, которую мы увидели, уже предусмотрены средства, которые должны быть направлены в виде налоговых платежей и отчислений. Поэтому мы сказали, что всё это будет проходить в рамках этой суммы, уже договорённой непосредственно с гражданином. В рамках этого и будет оплачиваться", - сказала Тамара Дуйсенова.