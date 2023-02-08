Лента новостей
- Как выглядит среднестатистический криптоинвестор из Казахстана 06:53 112
- Соцстрахование таксистов в РК не приведёт к удорожанию их услуг - глава Минтруда 05:49 232
- В WhatsApp появились новые функции 04:17 413
- Водители Уральска жалуются на дефицит газа 03:41 351
- Подъезд дома обрушился в российском городе, есть жертвы 02:09 342
- В Казахстане оправдали осуждённого вице-адмирала ВМС Жанзакова 01:29 579
- В Атырау снежный коллапс: отключилось электричество, десятки авто попали в занос 00:36 397
- Спецборт из Турции приземлился в аэропорту Астаны 07.02.2023 581
- Учитывать влияние будущих зданий на ветровой режим Алматы обещают в Минэкологии 07.02.2023 572
- Общественник организовал поджог своего авто и обвинил в этом госслужащего в Таразе 07.02.2023 478
- Участок трассы "Алматы - Хоргос" закрыли из-за непогоды 07.02.2023 486
- Казахстанец пропал после землетрясения в Турции 07.02.2023 754
- Масштабный ремонт системы теплоснабжения проведут в Экибастузе 07.02.2023 471
- Женщина и двое детей погибли в ДТП на трассе в Костанайской области 07.02.2023 776
- Землетрясение в Турции: тело извлекли из-под завалов казахстанские спасатели 07.02.2023 928
- Мужчина с оружием разгуливал по Талдыкоргану 07.02.2023 656
- Мошенники действуют от имени акимата в Алматы 07.02.2023 813
- Взрыв газа произошёл в Актюбинской области, есть пострадавшие 07.02.2023 487
- Несколько республиканских трасс закрыли на западе Казахстана 07.02.2023 661
- Казахстан граничит с Кустанаем, Байконур - самый большой город в стране. Интервью с нейросетью ChatGPT 07.02.2023 1252
- Озеро Сайран начали чистить от мусора в Алматы 07.02.2023 645
- Причины сбоя eGov во время запуска платформы автокредитования объяснили в НИТ 07.02.2023 863
- На 8 лет осудили инкассатора, обвинённого в убийстве грабителя во время январских событий в Алматы 07.02.2023 1166
- 16 казахстанцев вернутся на родину из Турции бортом МЧС 07.02.2023 579
- Пострадавших и погибших казахстанцев в Турции нет - МИД РК 07.02.2023 516
- Трассы перекрыли из-за снегопада в Атырауской области 07.02.2023 513
- Главу отдела в комитете труда подозревают в получении взяток от людей с инвалидностью 07.02.2023 540
- Тренер сурдлимпийца Канафина в восьмой раз выиграл суд у Минспорта 07.02.2023 967
- В Турцию прибыл отряд спасателей из Казахстана 07.02.2023 469
- Рассматриваем возможность строительства логистических хабов в Алматы и Астане - Татьяна Бакальчук 07.02.2023 617
- Казахстанцев, находящихся в зоне землетрясения в Турции, МИД РК просит приехать в аэропорт Газиантепа 07.02.2023 636
- Экс-замначальника полиции подозревается в мошенничестве в Туркестанской области 07.02.2023 477
- МВФ рекомендует улучшить бюджетные правила в Казахстане 07.02.2023 475
- Туркестанская декларация и торговые хабы. Что будут обсуждать на первом в ЦА межпарламентском форуме 07.02.2023 506
- Партия "Ауыл" представила список кандидатов в депутаты мажилиса 07.02.2023 611
- Казахстанских врачей могут отправить в Турцию для помощи пострадавшим в землетрясении 07.02.2023 517
- На дистанционку перевели школьников и студентов колледжей в Атырауской области 07.02.2023 682
- Qazaq Air возобновит полёты из Астаны в Новосибирск с 18 февраля 07.02.2023 525
- 18-летний талдыкорганец подозревается в убийстве отца 07.02.2023 565
- Асхат Аймагамбетов - да, Мади Ахметов - нет. Кто стал кандидатом в Мажилис от Amanat 07.02.2023 1105
- Из-за нехватки земли в Шымкенте не могут достроить новый терминал аэропорта 07.02.2023 3150
- Казахстанская теннисистка Томирис Нуржан выиграла турнир в Барселоне 07.02.2023 667
- Жителей ВКО предупредили о возможном самопроизвольном сходе лавин 07.02.2023 550
- Необоснованные запреты на беспрепятственный проезд электромобилей на парк "Медеу" выявил Антикор 07.02.2023 542
- "Бюджет народного участия": жители Астаны могут изменить свои дворы 07.02.2023 814
- Посмотрите, где играют дети, неужели теперь это норма? - Смаилов о качестве строительства жилья 07.02.2023 755
- Бывший министр просвещения Аймагамбетов получил должность в университете КАЗГЮУ 07.02.2023 821
- Сокращение финансирования из бюджета Библиотеки первого президента рассмотрят уже в марте 07.02.2023 522
- Фигуристка Элизабет Турсынбаева объяснила, почему решила баллотироваться в депутаты 07.02.2023 666
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 720
- Почти 14 миллиардов тенге требуется для стабилизации цен на "социальный хлеб" 07.02.2023 722
- Льготное автокредитование: будет ли дополнительное финансирование 07.02.2023 613
- Акимов Жетысуской и Улытауской областей исключили из состава политсовета Amanat 07.02.2023 614
- Казахстанским аграриям выделят 413 тысяч тонн льготного дизтоплива 07.02.2023 543
- "Врач" из Сирии выманил у акмолинки пять миллионов тенге 07.02.2023 683
- Почти 100 тысяч иностранцев зарегистрировались в Алматы в 2022 году 07.02.2023 740
- "Работа не проводится" - Смаилов снова раскритиковал акимов за рост цен на продукты 07.02.2023 843
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 698
- В полной безопасности чувствуют себя казахстанцы, никогда не состоявшие в браке 07.02.2023 565
- В каких регионах больше всего взлетели цены на продукты и почему 07.02.2023 738
- Казахстанские спасатели вылетели в Турцию 07.02.2023 638
- Сколько кандасов переехали в Казахстан с начала года 07.02.2023 654
- Казахстанские предприятия заказали колледжам обучение 10 тысяч специалистов 07.02.2023 573
- Образование детей подорожало в Казахстане, больше всего цены выросли в Павлодаре 07.02.2023 776
- Семидневный траур объявлен в Турции, число жертв достигло почти трёх тысяч 07.02.2023 1010
- Число заболевших COVID-19 в Казахстане за сутки превысило 50 07.02.2023 608
- Шахматную азбуку для малышей создали в Шымкенте 07.02.2023 539
- Накачивание мяса птицы водой запретили в Казахстане 07.02.2023 781
- Тело Ленина пытались похитить из Мавзолея 07.02.2023 3977
- "Она была нереально крутая": футболист "Зенита" оценил казахскую кухню 07.02.2023 805
- Двухлетний ребенок проглотил 11 магнитов в Караганде 07.02.2023 912
- Многодетная сельчанка из ЗКО превратила хобби в успешный бизнес 07.02.2023 6141
- Казахстанский нейрохирург провёл сложнейшую операцию пациенту в Узбекистане 07.02.2023 42870
- Землетрясение в Турции: из Казахстана вылетят свыше 40 спасателей и врачей на помощь 07.02.2023 923
- Дубль два: завод по переработке корня солодки запускают повторно в Кызылординской области 07.02.2023 4107
- Астанчанин выбросил из окна племянника, зарезал тёщу и спрыгнул сам 06.02.2023 14693
- Услуга по регистрации залога движимого имущества стала доступна на eGov.kz 06.02.2023 645
- Новый КПП установили в Иле-Алатауском нацпарке в Алматы 06.02.2023 678
- Снегопады и морозы ожидаются в Казахстане 06.02.2023 1161
- Рынок горит в Алматы 06.02.2023 1739
Соцстрахование таксистов в РК не приведёт к удорожанию их услуг - глава Минтруда
Планируемое введение в Казахстане социального страхования таксистов и курьеров не приведёт к удорожанию их услуг. Такое мнение выразила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
По словам министра, договоры с таксопарками включают платежи в бюджет и соцотчисления. То есть водители уже платят комиссию оператору-посреднику. Налоги и социальные выплаты, перечисляемые в казну, будут взиматься за счёт этой же комиссии. Дополнительных затрат у водителей не будет. Соответственно, роста цен на такси не ожидается.
"Мы полностью рассмотрели, какие сегодня компенсационные выплаты платят таксисты таксопаркам и операторам программ. В этой сумме, которую мы увидели, уже предусмотрены средства, которые должны быть направлены в виде налоговых платежей и отчислений. Поэтому мы сказали, что всё это будет проходить в рамках этой суммы, уже договорённой непосредственно с гражданином. В рамках этого и будет оплачиваться", - сказала Тамара Дуйсенова.
-
Trend news
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 716
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 2936
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 713
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 1639
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 1397
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 12669
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 2513
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 28255
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 1692
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 2258
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 2297
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 70695
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 20837
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 22403
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 2221
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 5117
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 7378
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 2110
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 2530
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 2192
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 250426
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 1882
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 1993
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 3253
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 2871
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 2269
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 2278
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 3874
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 3334
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 3959
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 2340
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 2330
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 2925
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 2429
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 3074
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 2468
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 2673
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 4415
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 2830
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 2761
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 13874
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 2535
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 3021
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 6534
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 3017
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 3512
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 4033
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 10208
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 3332
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 16814
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 4215
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 3461
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 133051
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 3336
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 41100
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 7081
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 6661
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 6681
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 17367
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 7194
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 20997
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 10459
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 3601
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 4139
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 3519
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 4000
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 27377
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 9213
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 3327
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 6349
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 3638
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 4132
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 10915
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 10490
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 9571
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 5607
- Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке 07.01.2023 5823
- Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта 07.01.2023 5966
- Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае 07.01.2023 7840
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 4138
-
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 697
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 696
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 715
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 906
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 685
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 1039
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 1035
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 940
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 1041
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 1021
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 1121
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 1259
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 1310
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 1386
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 1223
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 1658
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 1344
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 1344
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 1373
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 1213
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 1284
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 1263
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 1568
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 1197
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 1358
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 1355
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 1362
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 1489
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 1544
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 1596
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 1665
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 1518
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 1995
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 1917
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 2813
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 2062
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 1976
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 2760
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 2100
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 2642
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 2308
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 2525
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 2691
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 2638
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 2624
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 2549
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 2403
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 2622
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 2710
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 2712
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 2721
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 2899
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 2793
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 3113
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 3216
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 3029
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 3052
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 3271
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 3121
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 3354
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 3220
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 3144
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 3311
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 3398
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 5757
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 3965
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 4713
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 5696
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 5404
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 5409
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 5262
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 4768
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 6791
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 6328
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 7929
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 8058
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 8004
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 6429
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 6289
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 6582