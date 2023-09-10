Соцсеть X подала в суд на власти штата Калифорния

Юристы принадлежащей Илону Маску соцсети X (бывшей Twitter) подали судебный иск, в котором объявили неконституционным новый закон штата Калифорния, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 3dnews.ru.

Закон AB 587 вступает в действие в 2024 году и требует, чтобы выступающие операторами соцсетей компании публично два раза в год отчитывались о методах модерации контента, связанного с разжиганием ненависти, расизмом, экстремизмом, дезинформацией и иностранным вмешательством в политику.

Владеющий соцсетью X бизнесмен Илон Маск неоднократно провозглашал себя приверженцем абсолютной свободы слова, и с его приходом методы модерации на платформе, которая ранее называлась Twitter, изменились, став менее строгими. И хотя он лично пока не высказывался в отношении закона AB 587, представители X ясно сформулировали позицию компании. В иске они отметили, что власти Калифорнии характеризуют закон как простую "меру прозрачности", но в реальности он направлен на то, чтобы оказывать давление на администрации соцсетей и вынуждать их удалять защищённый конституцией контент, если он расценивается властями как проблематичный.

Посредством этого закона, утверждают представители X, государство вынуждает администрации соцсетей занимать публичную позицию по спорным вопросам, которые носят явную политическую окраску, "что само по себе является формой вынужденного высказывания". По версии истцов, корпорация X имеет право применять любые определения и методы модерации по своему усмотрению на своей платформе.