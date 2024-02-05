Социнспекторы оштрафовали городские объекты на 98 млн тенге в 2023 году
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Более 200 проверок провели социнспекторы в целях защиты прав социально-уязвимых слоев населения с начала 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.
По информации ведомства, государственным контролем были охвачены акиматы – 16, управления местных исполнительных органов – 2, отделы занятости и социальных программ – 2, школы – 167, магазины – 4, центры оказания специальных социальных услуг – 2, дом культуры – 1, филиал банка – 1, нотариус – 1, архив – 1, детский сад – 1, колледж – 1, кафе, рестораны – 2, ИП – 3.
"Департаментом Комитета труда и социальной защиты по Костанайской области на основании обращения представителей общественного объединения проведена внеплановая проверка торгового объекта по факту отсутствия доступа для лиц с инвалидностью. По результатам проверки субъект крупного предпринимательства привлечен к административной ответственности в виде штрафа, внесено предписание об устранении выявленных нарушений", - сообщили в Минтруда.
В 2023 году Минтруда проведено 1 783 проверки, выдано 1 171 предписание об устранении выявленных нарушений, наложено 467 штрафов на сумму более 98,4 млн тенге.
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