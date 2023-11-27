Социальный эксперимент: молодёжь проверила, как в обществе реагируют на буллинг

Буллинг - проблема, которая есть практически в каждой школе. По информации Национального центра общественного здравоохранения, в Казахстане каждый пятый ребёнок подвергается давлению со стороны сверстников и становится жертвой буллинга. А это может закончиться суицидом. Как будут вести себя посторонние люди, если заметят странное поведение детей? Протянут ли руку помощи подростку, подвергшемуся буллингу? В Усть-Каменогорске и Атырау провели социальный эксперимент, чтобы проверить реакцию горожан, передаёт BaigeNews.kz.

Инициатором эксперимента выступили активисты молодёжного крыла "Жастар Рухы" при партии AMANAT.

По сценарию несколько школьников в общественном месте буллили одноклассника. Заметив это, не все горожане бросились разнимать детей. Были люди, которые прошли мимо.

По словам организатора эксперимента председателя Восточно-Казахстанского областного филиала молодёжного крыла "Жастар Рухы" Корлан Тугамбаевой, главная цель акции – привлечь внимание общественности к проблеме буллинга.

"Через эксперимент мы хотели привлечь внимание взрослых к теме буллинга. Потому что эта проблема не является новой для нашего общества. И не будет преувеличением, если я скажу, что статистика растёт с каждым годом. Как вы видели, людей, равнодушных к детям, немало. Я хочу сказать родителям и горожанам: давайте вместе будем бороться, не пренебрегая проблемой буллинга. Потому что молодые люди – это наше будущее. Их настоящее должно беспокоить каждого из нас", - сказала она.

Были и горожане, которые не только разняли и помогли ученикам, но и давали советы, призывали к примирению.

Такой же социальный эксперимент прошёл в Атырау. Его участница волонтёр Амина Ахметова отметила, что буллинг – это обсуждаемая и предотвратимая проблема.

"К сожалению, случаи насилия и буллинга среди школьников не прекращаются. Этим экспериментом мы хотели показать, что в нашем обществе существует проблема буллинга, и мы должны помочь остановить её. Я думаю, что мы достигли цели", - сказала она.

В Послании президент Казахстана подчеркнул необходимость развития психологической службы в школах. Он также отметил, что казахстанская школа должна стать самым безопасным местом, где дети будут чувствовать себя комфортно.

С этой целью Молодёжным крылом с октября проводится разъяснительная работа в школах с участием психологов в городских и районных центрах. С детьми говорят о негативных событиях, буллинге, кибербуллинге и профилактике насилия.

Подобные социальные эксперименты проводились и на тему бытового насилия в Шымкенте и Костанае.