Социальные гарантии для ученых улучшат в Казахстане
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Депутаты одобрили Закон по вопросам науки и образования. Документом улучшаются социальные гарантии для ученых Казахстана, передает BaigeNews.
Документ направлен на повышение эффективности научных исследований, улучшение социальных гарантий для ученых и оптимизацию использования финансовых ресурсов в науке.
"Законом предусматриваются нормы по установлению доплат к основной заработной плате педагогам, занимающимся научно-педагогической деятельностью в учреждениях высшего и (или) послевузовского образования, а также научным сотрудникам, проводящим научно-исследовательские работы. Предоставляется право на творческий отпуск для ученых, работающих в вузах и научных организациях для завершения работ научного, научно-педагогического и научно-технического характера", - сказано в заключении профильного комитета сената.
Законом предусматривается предоставление местным исполнительным органам права на реализацию государственной политики в области науки и научно-технической деятельности. В частности, вносятся компетенции по организации и реализации научных и научно-технических проектов и программ по приоритетным направлениям региона.
Кроме того, регламентируется порядок проведения научных и научно-технических проектов и программ, реализуемых за счет средств субъектов недропользователей.
Документом также вводится понятие "научная этика", как совокупность принципов, правил и норм этики, которых придерживаются субъекты научной и научно-технической деятельности, а также определяется компетенция уполномоченного органа по разработке и утверждению типовых правил научной этики.
Законом предоставляется право гражданам, прошедшим срочную воинскую службу, льгот при поступлении в высшие и послевузовские учебные заведения, а также приоритетное право на получение места в общежитии.
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