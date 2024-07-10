Социальное жильё в Караганде: когда очередники дождутся ключей от квартир

Жилищный вопрос по-прежнему один из самых актуальных. Существуют различные пути его решения: покупка, ипотечные программы банков, получение служебного арендного жилья с последующим выкупом, по государственной программе и так далее. Но несмотря на такое количество предлагаемых вариантов, очередь на социальное жильё, к сожалению, движется не такими темпами, как хотелось бы. Почему? На этот вопрос корреспондент BaigeNews.kz искал ответ у власти в Караганде.

В Карагандинской области порядка 33 тысяч человек стоят в очереди на получение социального жилья. Из них почти 20 тысяч ждут очереди непосредственно в Караганде. Если поделить эту цифру по категориям, то социально уязвимые слои, нуждающиеся в своих квадратах, составили более 10 тысяч жителей. Помимо этого, есть и госслужащие, сотрудники бюджетных организаций.

Куда обращаться для того, чтобы встать в очередь на социальное жильё? И какие документы при этом необходимы?

В очередь можно встать в электронном виде на сайте Kezekte.kz. Нуждающийся в жилье с помощью своего ЭЦП должен зарегистрироваться и подать заявку. Но не все подряд граждане имеют право на получение социального жилья.

"Есть пять видов очередей. Первая – это многодетные матери, вторая – дети-сироты, третья – социально уязвимые слои населения, к которым относятся инвалиды, пенсионеры, семьи, воспитывающие детей инвалидов, неполные семьи. Также есть категория бюджетники и госслужащие, и пятая категория – это лица, чьё жильё признанно аварийным. Чтобы выдать ключи, мы планируем закупить в этом году 481 квартиру. В Караганде это жильё будет приобретено на первичном рынке по стоимости 320 000 тенге за квадратный метр. Это будет через госзакупки", - сообщил заведующий жилищным сектором отдела жилищных отношений Караганды Адиль Аубакиров.

И так, в Караганде планируют закупить 481 квартиру для очередников. А ожидает своей крыши над головой более 20 000 человек. Возникает вопрос: когда же остальные люди получат жильё? Ведь надо учитывать и то, что очередь с каждым годом не уменьшается. По словам Адиля Аубакирова, ежегодно очередь увеличивается на 500-1 000 человек.

"Три года назад очередников было 8 000 человек. За три года стало 20 000. Это при том, что арендное жильё сдается. Поэтому мы, Ассоциация строителей, настаиваем на том, что не надо строить государству арендное жильё. А то у нас сейчас очередь растёт значительно быстрее, чем государство обеспечивает людей жильём", - говорит предприниматель Толеген Ашимов.

Предприниматели Караганды предлагают сделать приоритет для молодёжи, в том числе для детей-сирот и детей-инвалидов. Потому что им сложнее всего получить жильё. Взрослые же люди, по мнению бизнесменов, уже имеют работу, профессию и больше возможностей.

"Детей из детских домов и детей-инвалидов ни один банк не финансирует. Потому что у них нет подушки безопасности. В банке им говорят, покажите трудоспособность в течение 5-10 лет, что вы можете выплачивать, тогда мы вам одобрим ипотеку. Я лично обращался к руководителю тогда ещё ЖилСтройСбербанка, ныне Отбасы банка. И мне сказали, что все эти дети должны показать трудоспособность и иметь гарантию, что они смогут выплачивать кредит", - говорит общественный деятель Сергей Главацкий.

Сами же дети-сироты, которые уже получили квартиры от государства, просят разъяснить им понятие "социальное жильё". Потому что многие из них думают, что это бесплатное жильё, которое они могу приватизировать. На деле это не так. Государство предоставляет крышу над головой этим детям. А они в свою очередь должны копить свои деньги для приобретения квартиры.

"Арендное жильё до этого года выделялось без права выкупа. С этого года идёт с правом приватизации. Нам выделили 17 миллиардов тенге. На первом этапе в начале года 3,5 миллиарда тенге на 261 квадрат. Это без права выкупа. Выделили дополнительно еще 13,2 миллиарда на 857 квартир. Мы их выкупаем, не строим, и распределяем среди очередников. А они в свою очередь могут выкупить эти квартиры хоть через несколько месяцев. Деньги возвращаются в бюджет, и мы снова выкупаем по низким процентам жильё для других очередников. Государство нам 13,2 миллиарда тенге выдали на 10 лет", - объяснил руководитель Управления строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области Мурат Магзин. "Я вдова участника ликвидации Чернобыльской аварии. Супруг давно скончался. А нам в акимате всё ещё говорят "ждите своей очереди". Сколько ждать? Когда мы переехали в город, моему ребёнку-инвалиду было семь лет. Сейчас ему 18. Нас обманули. Сказали, чтобы быстрее продвинуть очередь, нужно поставить на очередь моего ребёнка-инвалида. Я написала заявление. Теперь нам говорят: нельзя продвинуть очередь, потому что это совершенно разные категории. Мы несколько лет назад числились 1000-ми в очереди. И по сей день она не продвинулась. Я всю жизнь снимаю квартиру. Приходится работать, чтобы оплачивать жильё. Хотя у меня больной ребенок. Я его теряла два раза, пока находилась на работе. А что делать? Как жить, если не работать?" - сетует карагандинка Гульзира Калыбекова.

Однако представители госорганов открещиваются тем, что они всё делают в рамках законодательства. Получается в Законе прорехи?

"На данный момент в республике пишется новый Строительный кодекс. Мы добиваемся, чтобы ввели такую статью, что очередь как минимум на 20% в год должна двигаться, чтобы люди больше пяти лет не стояли. Мы понимаем, что бюджет не резиновый. Но тут можно пойти другим путём. Не строить арендное жильё, а покупать квартиры. В том числе и на вторичном рынке. Тогда мы можем купить большее количество жилья. Кодекс максимум будет до сентября обсуждаться. Там тоже идут споры. Ведь у всех есть свои интересы. Есть лоббистские группы, и у банков свои какие-то понятия, у застройщика свои. Но в конце концов мы должны исходить из понятия и принятия стороны людей, стоящих в очередях", - говорит предприниматель Толеген Ашимов.

Среди СУСН, стоящих в очереди на жильё, не мало людей, воспитывающих детей-инвалидов. Пару лет назад для них как свет в конце тоннеля была программа "Бақытты отбасы" в Отбасы банке, в рамках которой родители могли приобрести квартиры на вторичном рынке в ипотеку по низким процентным ставкам.

"Моему ребёнку 21 год. Я больше 10 лет стою в очереди на жильё, а также веду группу детей с инвалидностью. В ней состоят несколько мам, воспитывающих особенных детей. До 2022 года программа "Бақытты отбасы" была такой удобной. В тот момент я не могла выйти на работу из-за детей. А когда вышла, программу уже закрыли. Чем она была удобна? Тем, что можно было вторичное жильё взять. Очень много мам взяли вторичное жильё на окраинах Караганды - в Майкудуке, Пришахтинске. Государство выделяло 10 миллионов тенге, давали категориям СУСН жилищный сертификат на миллион тенге. В то время очередь двигалась очень интенсивно. А в последние два года она стоит. Мы даже в администрацию президента писали, чтобы вернули эту программу. Но они отписали в акимат Караганды, а те в свою очередь ничего не могут сделать", - говорит мама, воспитывающая ребёнка-инвалида, Жанар Накбосынова.

Программа действительно была удобной для тех, кто не может накопить большие суммы на приобретение квартиры. Однако в Карагандинской области с прошлого года её условия изменились. И не в пользу социально-уязвимых слоёв населения.

"Программа "Бақытты отбасы" по стране реализуется до настоящего времени. Но в 2023 году принята новая концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры. И я не знаю, где были тогда депутаты, представители общественности, но нас не послушали и ввели новое правило. И сейчас мы движемся в соответствии с концепцией развития жилищно-коммунальной инфраструктуры, теперь можно приобретать только новое жильё. Да 2% оставили, 10% первоначального взноса оставили, сумму не ограничивают. Но по новой концепции можно приобретать жильё в новостройках, если дом построен за счёт средств МИО. И теперь мы входим в замкнутый круг. Потому что МИО больше не строит новое жильё. Я предлагала общественности написать письмо президенту или в правительство с просьбой вернуть в Карагандинскую область программу "Бақытты отбасы" с возможностью приобретения жилья на вторичном рынке", - говорит замдиректора Карагандинского областного филиала "Отбасы банк" Гульнар Хасенова.

Пока этот вопрос не решится, один из вариантов, который предлагают очередникам - программа субсидирования 50% арендной платы через тот же "Отбасы банк". В этом году стоимость аренды для семьи из трёх человек составила 98 000 тенге. Их которых 49 000 тенге выплачивает банк арендодателю. Однако и тут есть загвоздка.

"По официальным сведениям, 70% арендного жилья на вторичном рынке уходят в теневой сектор. И когда наши женщины идут и хотят арендовать квартиру, никто не хочет составлять договор с банком. Арендатор просто не желает платить налоги", - добавила Гульнар Хасенова.

Решить проблему можно, говорят власти. Для этого нужно искать добросовестных арендодателей. Ведь не все в теневом секторе. По словам представителей Отбасы банка, с каждым годом число арендаторов, изъявивших желание попасть на программу субсидирования аренды, растёт.

Это, конечно, временное решение проблем очередников. Самый глобальный вопрос – это приобретение жилья государством у застройщиков. Напомним, в акимате сообщили, что объявлены госзакупки на приобретение 481 квартир по цене 320 000 тенге за квадратный метр. Однако ни один застройщик не ответил на такое предложение. Поэтому получат ли 400 с лишним семей заветные квадратные метры, ещё неизвестно. Пока же очередники видят только одно решение – писать письмо в правительство с просьбой изменить Строительный кодекс.