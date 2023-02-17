Социально значимые продукты подорожали в Казахстане

За прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,3 процента, в годовом выражении - на 23,6 процента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

Средняя цена на некоторые товары из перечня СЗПТ по нашей стране на 14 февраля 2023 года:

Молоко 2,5 процента - 353 тенге за литр;

Сахар - 459 тенге за килограмм;

Морковь - 152 тенге за килограмм.

К слову, перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице.