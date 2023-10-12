Сотрудников спецЦОНа подозревают в незаконной выдаче прав в Кокшетау
Сегодня, 22:48
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Сегодня, 22:48Сегодня, 22:48
143Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли полицейские в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудниками Управления собственной безопасности ДП области проведены оперативные мероприятия по пресечению преступных действий сотрудников спецЦона Кокшетау.
"Выявлен факт незаконной выдачи водительского удостоверения за денежное вознаграждение в 100 тысяч тенге, без фактического прохождения экзамена. В сентябре на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Ашимова при передаче денег посредником полицейскими задержано лицо, причастность которого в настоящее время проверяется. В ходе личного обыска у задержанного изъяты 440 тысяч тенге", - сообщили в полиции.
Начато досудебное расследование.
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