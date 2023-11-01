Сотрудников "Правительства для граждан" подозревают в незаконной модификации кадастра недвижимости
1 Ноября, 20:59
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1 Ноября, 20:591 Ноября, 20:59
590Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
Департамент КНБ в области Жетысу пресёк противоправную деятельность в филиале НАО "ГК "Правительство для граждан", передаёт BaigeNews.kz.
"По версии следствия, злоумышленниками проводилась работа по незаконной модификации в информационной системе "Единый государственный кадастр недвижимости" путём изменения истории владения недвижимым имуществом физических и юридических лиц", - сообщили в пресс-службе КНБ.
Начато досудебное расследование по части 2 статьи 206 УК РК - "Неправомерные уничтожение или модификация информации".
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