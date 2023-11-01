Сотрудников "Правительства для граждан" подозревают в незаконной модификации кадастра недвижимости

Департамент КНБ в области Жетысу пресёк противоправную деятельность в филиале НАО "ГК "Правительство для граждан", передаёт BaigeNews.kz.

"По версии следствия, злоумышленниками проводилась работа по незаконной модификации в информационной системе "Единый государственный кадастр недвижимости" путём изменения истории владения недвижимым имуществом физических и юридических лиц", - сообщили в пресс-службе КНБ.

Начато досудебное расследование по части 2 статьи 206 УК РК - "Неправомерные уничтожение или модификация информации".