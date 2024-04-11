Сотрудников миграционной службы задержал КНБ в Таразе
Сегодня, 19:21
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Сегодня, 19:21Сегодня, 19:21
71Фото: КНБ РК
Специалисты департамента КНБ по Жамбылской области задержали двух сотрудников миграционной службы Управления полиции Тараза, передаёт BaigeNews.kz.
Их подозревают в получении взятки в сумме 500 тысяч тенге за общее покровительство нелегально пребывающим иностранным гражданам.
Задержанные водворены в изолятор временного содержания.
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 366 Уголовного кодекса.
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