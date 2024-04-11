  • 11 Апреля, 19:42
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Сотрудников миграционной службы задержал КНБ в Таразе

Сегодня, 19:21
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КНБ РК Сегодня, 19:21
Сегодня, 19:21
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Фото: КНБ РК

Специалисты департамента КНБ по Жамбылской области задержали двух сотрудников миграционной службы Управления полиции Тараза, передаёт BaigeNews.kz.

Их подозревают в получении взятки в сумме 500 тысяч тенге за общее покровительство нелегально пребывающим иностранным гражданам.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 366 Уголовного кодекса.

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