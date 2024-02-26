Сотрудников акимата подозревают в хищениях в Акмолинской области

В Караоткельскомсельском округе Акмолинской области сотрудники акимата за три года незаконно перечислили на свои счета в качестве заработных плат более 15 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области.

"По данному факту в отношении должностных МИО Караоткельского сельского округа начато досудебное расследование по части 4 пункта 2 статьи 189 Уголовного кодекса РК (хищение в особо крупном размере)", - сообщили в прокуратуре.

В надзорном органе отметили, что санкция статьи предусматривает наказание от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.