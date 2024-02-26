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Сотрудников акимата подозревают в хищениях в Акмолинской области

Сегодня, 11:32
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 11:32
Сегодня, 11:32
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Фото: baigenews.kz

В Караоткельскомсельском округе Акмолинской области сотрудники акимата за три года  незаконно перечислили на свои счета в качестве заработных плат более 15 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области.

"По данному факту в отношении должностных МИО Караоткельского сельского округа начато досудебное расследование по части 4 пункта 2 статьи 189 Уголовного кодекса РК (хищение в особо крупном размере)", - сообщили в прокуратуре.

В надзорном органе отметили, что санкция статьи предусматривает наказание от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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