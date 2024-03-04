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Сотрудники ЦОНов начали оказывать услуги в общественных местах

Сегодня, 21:05
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Правительство для граждан Сегодня, 21:05
Сегодня, 21:05
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Фото: Правительство для граждан

29 connection point, где граждане могут самостоятельно получать госуслуги, открыли в 20 областях Казахстана. Зоны самообслуживания расположены в местах массового скопления граждан - в ТРЦ, банках, на рынках и автовокзалах, передаёт BaigeNews.kz.

Connection point - это зона, где гражданам помогают самостоятельно получать услуги через портал электронного правительства. Здесь клиенты могут заказать такие популярные услуги как получение ЭЦП, регистрация по месту жительства, получение справки о пенсионных начислениях и другие.

"В прошлом году казахстанцы получили более 15 миллионов услуг в секторах самообслуживания в ЦОНах. Мы решили масштабировать этот проект и установили в крупных городах и областных центрах так называемые connection point. Торговые центры, рынки, автовокзал мы выбрали не случайно, они имеют высокую проходимость и гражданам будет удобно обратиться к нашим сотрудникам для оказания госуслуг", - сказал председатель правления госкорпорации Арман Кенжегалиев.

Список адресов ТРЦ и рынков, в которых оказывают госуслуги:

  • Астаны - ТД "Алем", ТЦ "Central Market", Home Credit Bank (ул.Толе би, 181);
  • Алматы - ТРЦ "Asia Park";
  • Шымкент - ТЦ "Tolebi", ТРК "Бекжан-комфорт";
  • Актау - ТД "Мағаш";
  • Усть-Каменогорск - ТЦ АДК; 
  • Семей - ТЦ "Апрель";
  • Конаев - ТЦ "Qonaev city";
  • Актобе - ТЦ "Nurdaulet", Палата предпринимателей "Атамекен" (пр.Санкибай батыра, 22К);
  • Уральск - ТРЦ "Dom Byta", ТД "Московский";
  • Кызылорда - ТРЦ "Aray city mall";
  • Атырау - ТРЦ "Baizaar", ТЦ "Дина";
  • Тараз - ТРЦ "MART",  рынок "Ауыл береке", ТЦ "GRAND BAZAR";
  • Жезказган - супермаркет "Samadi";
  • Сатпаев - супермаркет "Акцент";
  • Туркестан - автовокзал район Сауран;
  • Кокшетау - ТРЦ "РИО";
  • Павлодар - ТРЦ "Batyr mall";
  • Караганда - ТРЦ "Алтын Арба";
  • Талдыкорган - ТРЦ "City Plus";
  • Петропавловск - ТРЦ "City Mall";
  • Костанай - ТЦ "Саяхат".

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