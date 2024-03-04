Сотрудники ЦОНов начали оказывать услуги в общественных местах

29 connection point, где граждане могут самостоятельно получать госуслуги, открыли в 20 областях Казахстана. Зоны самообслуживания расположены в местах массового скопления граждан - в ТРЦ, банках, на рынках и автовокзалах, передаёт BaigeNews.kz.

Connection point - это зона, где гражданам помогают самостоятельно получать услуги через портал электронного правительства. Здесь клиенты могут заказать такие популярные услуги как получение ЭЦП, регистрация по месту жительства, получение справки о пенсионных начислениях и другие.

"В прошлом году казахстанцы получили более 15 миллионов услуг в секторах самообслуживания в ЦОНах. Мы решили масштабировать этот проект и установили в крупных городах и областных центрах так называемые connection point. Торговые центры, рынки, автовокзал мы выбрали не случайно, они имеют высокую проходимость и гражданам будет удобно обратиться к нашим сотрудникам для оказания госуслуг", - сказал председатель правления госкорпорации Арман Кенжегалиев.

Список адресов ТРЦ и рынков, в которых оказывают госуслуги: