Сотрудники ЦОНов начали оказывать услуги в общественных местах
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29 connection point, где граждане могут самостоятельно получать госуслуги, открыли в 20 областях Казахстана. Зоны самообслуживания расположены в местах массового скопления граждан - в ТРЦ, банках, на рынках и автовокзалах, передаёт BaigeNews.kz.
Connection point - это зона, где гражданам помогают самостоятельно получать услуги через портал электронного правительства. Здесь клиенты могут заказать такие популярные услуги как получение ЭЦП, регистрация по месту жительства, получение справки о пенсионных начислениях и другие.
"В прошлом году казахстанцы получили более 15 миллионов услуг в секторах самообслуживания в ЦОНах. Мы решили масштабировать этот проект и установили в крупных городах и областных центрах так называемые connection point. Торговые центры, рынки, автовокзал мы выбрали не случайно, они имеют высокую проходимость и гражданам будет удобно обратиться к нашим сотрудникам для оказания госуслуг", - сказал председатель правления госкорпорации Арман Кенжегалиев.
Список адресов ТРЦ и рынков, в которых оказывают госуслуги:
- Астаны - ТД "Алем", ТЦ "Central Market", Home Credit Bank (ул.Толе би, 181);
- Алматы - ТРЦ "Asia Park";
- Шымкент - ТЦ "Tolebi", ТРК "Бекжан-комфорт";
- Актау - ТД "Мағаш";
- Усть-Каменогорск - ТЦ АДК;
- Семей - ТЦ "Апрель";
- Конаев - ТЦ "Qonaev city";
- Актобе - ТЦ "Nurdaulet", Палата предпринимателей "Атамекен" (пр.Санкибай батыра, 22К);
- Уральск - ТРЦ "Dom Byta", ТД "Московский";
- Кызылорда - ТРЦ "Aray city mall";
- Атырау - ТРЦ "Baizaar", ТЦ "Дина";
- Тараз - ТРЦ "MART", рынок "Ауыл береке", ТЦ "GRAND BAZAR";
- Жезказган - супермаркет "Samadi";
- Сатпаев - супермаркет "Акцент";
- Туркестан - автовокзал район Сауран;
- Кокшетау - ТРЦ "РИО";
- Павлодар - ТРЦ "Batyr mall";
- Караганда - ТРЦ "Алтын Арба";
- Талдыкорган - ТРЦ "City Plus";
- Петропавловск - ТРЦ "City Mall";
- Костанай - ТЦ "Саяхат".
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