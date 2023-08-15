Сотрудники телеканала осуждены в Актобе

Три сотрудника актюбинского филиала телерадиокорпорации "Казахстан" осуждены за присвоение вверенного имущества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 Актобе.

Установлено, что в период с февраля 2018 года по декабрь 2021 года главный бухгалтер организации К. по предварительному сговору со специалистом по закупкам-юристом Е. и бухгалтером У. совершали фиктивные платёжные операции по выплате якобы за услуги по съёмке программ, организации мероприятий, за сурдоперевод, производство праздничных программ, услуги дезинфекции, декорации. Они совершили хищение, причинив АО материальный ущерб на сумму более 89 миллионов тенге.

Подсудимые К. и Е. не признали вину в предъявленном обвинении, У. признал частично.

В качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств подсудимых суд учёл наличие малолетних и несовершеннолетних детей. Отягчающих обстоятельств суд не установил.

Суд действия Е. переквалифицировал на пособничество в присвоении чужого вверенного имущества. Суд приговорил всех подсудимых к лишению свободы сроком на семь лет с пожизненным лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и государственных органиязациях. С осуждённых в солидарном порядке взыскан причиненный потерпевшему ущерб.

Приговор не вступил в законную силу.