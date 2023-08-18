Сотрудники скорой помощи Павлодара раскрыли секрет выживания на одну зарплату

Сотрудники павлодарской областной станции скорой помощи считаются одними из лучших в Казахстане. Сюда приезжают медики из других регионов, чтобы повысить свою квалификацию. Однако работники неотложки, по сути, трудятся на энтузиазме. Помимо нервной и тяжелой физически работы, медики вынуждены подрабатывать в нескольких местах, потому как средней зарплаты на жизнь не хватает. Корреспондент BaigeNews.kz о буднях тех, кто первыми приходит на помощь.

Штат павлодарской областной станции скорой помощи насчитывает почти тысячу человек. Врачей на сегодня только 156, при этом, по словам руководства, есть большая "скамейка запасных", которые бы хотели трудиться именно в Павлодарской области.

Руслан Калкамбеков работает водителем павлодарской санавиации уже 10 лет. Объясняет, что авиация это не только про вертолеты или самолеты. Их основная задача выезжать на помощь людям, когда условия, например, погодные, не позволяют.

Бураны, снегопады, дожди и морозы для этих медиков не помеха. Сложности у водителя свои, его задача доставить врачей в самые отдаленные точки региона. Свою работу Руслан при этом любит. Хотя признается, понимания со стороны населения ждать не приходится.

"Люди разные бывают... Кто-то понимает, кто-то не понимает нашу работу. Они думают, что позвонили и в течение минуты мы должны быть у них. Самое тяжелое в практике, выезжать в буран, когда видимость на дороге нулевая. Выезжаем в основном на трассы, в районы области", - говорит водитель санавицации Руслан Калкамбеков.

По словам Руслана, с 1 июля им подняли зарплату, в среднем в месяц выходит 150-170 тысяч тенге, доходит и до 200 тысяч. Бригады трудятся сутки/трое, порой приходится выходить на смены и чаще. Но в целом мужчину все устраивает.

Врач скорой помощи Алишер Алекенов искренне любит то, чем занимается, но открыто говорит, что не все так идеально, как может показаться. Парень закончил Семипалатинский университет, учился и работал одновременно. Как известно обучение на врача долгое, и чтобы не остаться без денег брался за любую работу. Говорит, что сейчас, сколько не зарабатывай, денег все равно не хватает.

"У меня, как у врача оклад 260 тысяч, на официальном сайте эта зарплата указана. К сожалению, расходы повышаются в зависимости от зарплаты. График позволяет работать на двух работах. Выходит так, что сутки через сутки. Время на восстановление ровно день. Многие работают на 2-3 работах, совмещают, особенно семейные", - рассказывает Алишер.

В работе помимо психологической нагрузки и недосыпа, врачей выматывают вызовы, где человек мог обойтись и без помощи сотрудников скорой.

"Самое раздражительное в работе — это звук смартфона в 4 утра, когда ты уже сутки отработал. Ты пытаешься распечатать карточки, попить чай, и звучит вызов. Я понимаю, когда он действительно экстренный: ножевое, ДТП, инсульт, инфаркт, но если это вызов на температуру 37,2, конечно очень эмоционально реагируешь", - говорит врач.

Для Алишера, большим удивлением в работе неотложки была даже не зарплата. На первых порах заработка вполне хватало. Больше всего молодого врача удивило, то, как люди относятся к системе "скорой" помощи. Многие путают экстренный вызов с обычным вызовом врача на дом.

"Молодой человек, 22 года, вызвал скорую из-за температуры 37 градусов, здесь даже не надо принимать жаропонижающие препараты. У него не было катаральных признаков, только небольшая слабость. И таких вызовов может быть до 30% от общего числа", - сетует Алишер Алекенов.

Стрессов в работе медиков, немало. Как правило, уже после первых 6-7-ми вызовов некоторые задумываются, а стоит ли продолжать работать в неотложке. Но большинство с этим справляются.

"Когда сталкиваешься с первым сложным случаем, допустим, остановкой сердца, реанимацией, то точно понимаешь, что ты находишься на своем месте и делаешь важное дело. Самые сложные вызовы - массовые ДТП. Врачи больше занимаются сортировкой пострадавших, при этом приходится ругаться с их родственниками. Тебе мешают, так как не понимает работу врача в экстренной ситуации. Бывают и нападения. Чаще всего это происходит на вызовах в квартиры. Родственники пациентов, могут быть в состоянии алкогольного опьянения, могут ругаться матом, пытаться учить тебя как оказывать медицинскую помощь, могут и наброситься. Поэтому нужно быть всегда начеку", - отмечает молодой врач.

Главный врач павлодарской областной станции скорой помощи о проблемах коллег знает и со многим согласен. Говорит, вопросы зарплаты, высокой нагрузки постоянно находятся на обсуждении.

"Низкая тарифная сетка. Нет финансирования скорой помощи. Это не только в Павлодаре, в целом по республике. Мы писали, медицинская общественность встречалась с директором ОСМС республики господином Ахметовым. Я первый поднял этот вопрос. Обещали решить до конца года, уже август, а вопрос не решен. Есть дефицит, почему он создался? Есть трехсторонний приказ о повышении зарплаты врачам на 30 процентов, среднему медперсоналу на 20 и более процентов. Мы подняли, закрыли, а они нам вернули только в виде 12-13 процентов. Где остальное? Вот и создался дефицит", - рассказывает руководитель павлодарской неотложки Канадан Ахметжанов.

Главврач говорит, текучки кадров как таковой нет, хотя в последнее время стали уходить водители, их переманивают местные автобусные парки. Так уволилось уже восемь человек. Получается, что зарплату подняли не достаточно для того чтобы удержать хорошие кадры.

Еще одна боль павлодарской неотложки, хотя не только павлодарской, - конфликты на дорогах. При вызове 1-3-й категории срочности маневрировать на улицах Павлодара сложно. С пониманием к карете скорой помощи относятся далеко не все автолюбители. При этом на светофоре нужно отключать сирену, так как правила дорожного движения нельзя нарушать даже скорой. Самые тяжелые и томительные моменты, как для пациентов, так и врачей это застрять в общем потоке машин, и просто ждать.

Если машина скорой помощи попала в ДТП, что часто происходит по вине других участников движения, то бригада остается без транспорта минимум на 7-8 месяц. И здесь начинаются бесконечные ожидания. Сперва ждут решения судов, которые еще могут обжаловать, после ожидают выплаты от страховой компании, которые обычно выдают не более 1 миллион 600 тысяч тенге, а на ремонт порой нужно более 2 миллионов, так как все машины скорой помощи новые.

К слову в 2020 году в Павлодарской станции скорой помощи по лизингу закупили 109 автомобилей. Помимо этого на 100% оснастили оборудованием реанимобили.

Еще одна проблема станции - нехватка постов скорой помощи по области. С таким дефицитом станция работала и в пик пандемии.

"Есть такой термин "покрытие скорой помощью". У нас по области дефицит порядка 7-8 постов. Все это сказывается. Мы не подвели во время пандемии коронавируса. Мы за счет внутренних резервов из тех зон, в которых была малая обращаемость, перевели в Экибастуз, Павлодар и Аксу. Помощи мы не просили, не просили медицинские кадры, или студентов использовать. Мы своими силами справились, своей техникой, оборудованием. Нехватки в ГСМ, СИЗ не было, организовали, убрали лишние затраты и справились", - добавил Канадан Ахметжанов.

По словам главврача, несмотря на все проблемы, новые специалисты охотно приходят работать в скорую. Причем приезжают даже из других регионов, так как всем известно, что система экстренной помощи Павлодарской области одна из лучших в стране.

"У нас сильная кадровая политика, сильный учебно-тренинговый центр, мы его создавали с 2012 года и оснащение тренировочным материалом в виде манекенов, стимуляторов, симуляторов у нас очень большое. Несмотря на какой-то дефицит финансирования, все мы закупали из своих средств, зная о том, что это архиважно. У нас большой компьютерный учебный класс, причем там оригинальные собственные программы обучения, тестирования. Даже из других областей приезжают работать год, два, зная, что мы практически первые позиции занимаем в республике по всем показателям", - рассказал Канадан Ахметжанов.

Специалистов в павлодарской станции скорой помощи обучают по международным стандартам. Так, они систематически проходят различные тренинги, что позволяет им оказывать помощь пострадавшим в любой стране, на это есть сертификация. По международным стандартам обучают не только медперсонал, но и водителей.

Фото: Артем Клеван.