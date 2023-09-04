Сотрудники МЧС теперь могут обратиться напрямую к министру через WhatsApp
Сегодня, 07:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 07:49Сегодня, 07:49
104Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов открыл прямой телефонный номер в мессенджере WhatsApp для личного состава, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Сотрудники территориальных подразделений, подведомственных организаций МЧС, а также ветераны органов гражданской защиты могут направить информацию напрямую министру по номеру + 7 747 651 75 88 с интересующим и проблемным вопросом, требующим оперативного и безотлагательного решения. Вопрос должен быть сформулированным и понятным, излагающим суть проблемы. При отправке сообщения необходимо указать свои данные: ФИО и должность, регион", - указывается в сообщении.
Самое читаемое
- Застолье в колонии: на скандальное фото Серика Кудебаева отреагировали в КУИС
- Ангелина Лукас подняла флаг Казахстана на 70-тысячном стадионе
- Ветер, дождь и мокрый снег: о погоде в Казахстане на понедельник рассказали синоптики
- Спутниковый интернет появится в казахстанских поездах
- "Известный блогер" шантажировал интимными фото 40 астанчанок