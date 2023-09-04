Сотрудники МЧС теперь могут обратиться напрямую к министру через WhatsApp

Глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов открыл прямой телефонный номер в мессенджере WhatsApp для личного состава, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сотрудники территориальных подразделений, подведомственных организаций МЧС, а также ветераны органов гражданской защиты могут направить информацию напрямую министру по номеру + 7 747 651 75 88 с интересующим и проблемным вопросом, требующим оперативного и безотлагательного решения. Вопрос должен быть сформулированным и понятным, излагающим суть проблемы. При отправке сообщения необходимо указать свои данные: ФИО и должность, регион", - указывается в сообщении.

