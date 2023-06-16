Сотрудники КНБ задержали группу торговцев оружием в Актау и Таразе

Фото: пресс-службу КНБ

Оперативники Комитета национальной безопасности при силовой поддержке Службы специального назначения "А" провели спецоперацию по пресечению канала незаконного оборота оружия в городах Актау и Тараз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

"По подозрению в совершении данного преступления были задержаны пять жителей республики, двое из которых водворены в следственный изолятор", - говорится в сообщении.

Сотрудниками КНБ в ходе длительной разработки удалось задокументировать схему поставок и сбыта огнестрельного оружия, а также боеприпасов.

Фигурантами досудебного расследования применялись строгие меры конспирации и нестандартные способы организации сделок.

По итогам спецоперации из незаконного оборота изъяты два автомата "Калашникова" и более 100 единиц боеприпасов.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.