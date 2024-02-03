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Сотрудники КНБ сорвали попытку организовать канал поставки синтетики в Караганде

Сегодня, 11:03
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КНБ РК Сегодня, 11:03
Сегодня, 11:03
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Фото: КНБ РК

Недавно открытую подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков обнаружили в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Производство располагалось в арендованном частном доме. По подозрению в незаконном изготовлении наркотиков с целью сбыта на территории Казахстана задержаны двое граждан.

"В ходе обысков изъято более 1,5 кг психотропных веществ, что эквивалентно около 7,5 тысяч разовых доз, а также компоненты и оборудование для их приготовления.  По имеющимся данным, лаборатория была создана недавно, а проведенная ДКНБ операция сорвала попытку подозреваемых лиц развернуть масштабное производство и реализацию наркотиков", —  заявили в пресс-службе КНБ.

В ведомстве уточнили, что досудебное расследование начато по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.  С санкции суда задержанные взяты под стражу. Иная информация, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального Кодекса РК, не подлежит разглашению. 

 

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