Сотрудники КНБ сорвали попытку организовать канал поставки синтетики в Караганде

Недавно открытую подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков обнаружили в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Производство располагалось в арендованном частном доме. По подозрению в незаконном изготовлении наркотиков с целью сбыта на территории Казахстана задержаны двое граждан.

"В ходе обысков изъято более 1,5 кг психотропных веществ, что эквивалентно около 7,5 тысяч разовых доз, а также компоненты и оборудование для их приготовления. По имеющимся данным, лаборатория была создана недавно, а проведенная ДКНБ операция сорвала попытку подозреваемых лиц развернуть масштабное производство и реализацию наркотиков", — заявили в пресс-службе КНБ.

В ведомстве уточнили, что досудебное расследование начато по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. С санкции суда задержанные взяты под стражу. Иная информация, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального Кодекса РК, не подлежит разглашению.