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Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ
За совершение тяжких экономических преступлений задержан находящийся в международном розыске активный участник преступной организации, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщили в прокуратуре Алматы.
"26 апреля 2023 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Департамента экономических расследований по г.Алматы при координации прокуратуры г.Алматы задержан Ж.Р.К., находившийся в международном розыске по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 262 части 2 и 216 части 3 УК РК", - говорится в сообщении.
Ущерб государству от преступной деятельности составил свыше полумиллиарда (514, 6 миллиона) тенге.
"Указанный гражданин в составе организованной преступной группы выписывал недобросовестным предпринимателям фиктивные счета-фактуры за несуществующие услуги и работы", - сообщили в пресс-службе надзорного органа.
С санкции следственного суда он содержится под стражей, проводятся необходимые следственные действия.
Работа по активизации розыска лиц, скрывающихся от правоохранительных органов за совершение преступлений продолжается, отметили в прокуратуре.
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