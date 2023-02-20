- Как правильно платить ЕСП, чтобы не потерять бесплатное медицинское страхование 11:27 99
- С острым дефицитом электроэнергии может столкнуться Казахстан 11:10 143
- Размер средней пенсии в Казахстане составил 120 тысяч тенге 11:01 138
- Поезд столкнулся с автомобилем в Акмолинской области, погибли три человека 10:51 218
- Электронную систему распределения дизтоплива для аграриев внедрят в РК 10:35 205
- Сотрудники Антикора требовали взятки от акимов сельских округов 10:23 293
- На руководство КТЖ завели уголовное дело за препятствование бизнесу 10:13 401
- Схему серого импорта российского зерна через Казахстан выявило АФМ 09:55 376
- Вице-министром культуры и спорта стал Сарсен Куранбек 09:20 352
- Едил Оспан назначен вице-министром просвещения 09:13 319
- Синяя галочка для Facebook и Instagram: Цукерберг объявил о новой платной верификации 08:50 333
- Казахстан завоевал два "золота" чемпионата мира по прыжкам на батуте 08:43 377
- Коронавирусом за сутки заразились 40 казахстанцев 08:29 344
- После землетрясений из Турции вернулись на родину тысячи сирийских беженцев 07:55 458
- "Шансов выжить у людей практически не было" — казахстанские спасатели об операции в Турции 07:30 1225
- В WhatsApp появилась новая функция 06:48 793
- 85-летний таксист бесплатно возит горожан в Караганде 05:51 584
- Аулом близнецов прозвали село в Кызылординской области 04:22 606
- Волонтёры Актау ищут родных иностранца, потерявшего память 03:33 670
- Оплата покупок ладонью внедрена в одной из казахстанских школ 02:55 499
- Скончался заместитель главы "Фонда науки" 02:39 1520
- Филиал британского университета Heriot-Watt откроют в Актобе 01:18 495
- Президент Кыргызстана собрал за одним столом всех своих предшественников 00:11 896
- Российский футболист подал заявку на получение гражданства Казахстана 19.02.2023 694
- Четверо детей отравились угарным газом в Павлодаре 19.02.2023 470
- Лидеры партии Respublica встретились с молодёжью Алматы 19.02.2023 543
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 4818
- Айдос Сарым о многодетных матерях и выборах 19.02.2023 1248
- В Караганде участковый умер на рабочем месте 19.02.2023 2186
- В большинстве регионов страны объявлено штормовое предупреждение 19.02.2023 673
- Рыбакина в паре с россиянкой обыграла бельгийку и немку в Дубае 19.02.2023 523
- Четыре человека погибли в жутком ДТП в Кызылординской области 19.02.2023 638
- Агитгруппа партии "Ак жол" во главе с Перуашевым посетила Карагандинскую область 19.02.2023 534
- Лидеры партии Respublica лично расклеили первые агитплакаты 19.02.2023 517
- "Курултай Матерей" организовала НПК в Астане 19.02.2023 545
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 889
- Снова без тепла: школьники Экибастуза на неделю уйдут на дистанционку 19.02.2023 720
- Из-за метели в ЗКО закрыли несколько дорог 19.02.2023 504
- В Центризбиркоме рассказали, сколько денег смогут потратить кандидаты на агитацию 19.02.2023 603
- Сколько иностранных наблюдателей аккредитовано на выборы в Мажилис 19.02.2023 515
- Оппозиция запустила "Агитационный поезд" по городам Казахстана 19.02.2023 613
- 125 потенциальным кандидатам в депутаты Мажилиса отказали в регистрации 19.02.2023 737
- В ЦИК подвели итоги регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса по одномандатным округам 19.02.2023 732
- Вышел из комы и ничего не помнит: родных попавшего в беду мужчины ищут в Актау 19.02.2023 935
- Республиканский слёт сельских жителей организовала партия "Ауыл" в Таразе 19.02.2023 574
- Забеги в противогазах в городах Казахстана устроила партия "Байтақ" 19.02.2023 935
- Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии приближается к 46 тысячам 19.02.2023 845
- Пожарные спасли 20 человек из горящего дома в Экибастузе 19.02.2023 541
- К Таразу хотят присоединить 14 населённых пунктов 19.02.2023 676
- После аварии на ТЭЦ: в Экибастузе работает штаб акима области 19.02.2023 633
- "Родители забывают любить своих детей" - эксперт о причинах суицида среди несовершеннолетних 19.02.2023 904
- Информирующее о погоде табло появилось на трассе в Мангистау 19.02.2023 726
- Норвежские бизнесмены заинтересовались рыбоводством и энергетикой в Казахстане 19.02.2023 703
- Казахстанский боксёр одолел "Бычка" из Никарагуа 19.02.2023 704
- Обломки грузового космического корабля затонули в Тихом океане 19.02.2023 610
- Коронавирусом за сутки заразились 63 казахстанца 19.02.2023 782
- Как это было: казахстанские спасатели разобрали 250 тысяч кубометров завалов в Турции 19.02.2023 718
- Экибастузцам рассказали, когда в их квартирах прогреются батареи 19.02.2023 664
- Неблагоприятные метеоусловия в воскресенье обещают лишь в одном городе Казахстана 19.02.2023 838
- Воспитанницы детского дома пропали в Шымкенте 19.02.2023 1068
- Железнодорожные пути в Конаеве могут перенести за пределы города 19.02.2023 752
- Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза 19.02.2023 5547
- Трое детей из Алматинской области остались отрезаны от мира из-за талых вод 19.02.2023 1087
- Казахстанские спасатели рассказали, что изменилось в Турции после землетрясения 19.02.2023 2679
- "Барыс" победил на выезде после двух подряд домашних поражений в КХЛ 19.02.2023 672
- Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Турции 19.02.2023 1482
- 107 человек эвакуировали из горящего общежития Петропавловска 19.02.2023 826
- "Отшлепаю тебя даже в боксерском ринге": Куат Хамитов бросил вызов известному блогеру 19.02.2023 1622
- Уральск остался без газа из-за ДТП 18.02.2023 738
- Павлодарца приговорили к общественным работам за жестокое обращение с котом 18.02.2023 803
- Грузовик с телами 18 человек найден в Болгарии 18.02.2023 1144
- Двое пенсионеров выжили в жутком ДТП в Петропавлоске 18.02.2023 769
- Почти во всех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 18.02.2023 870
- 26 туш сайгаков обнаружили у жителя Кызылординской области 18.02.2023 1219
- Народная партия Казахстана приступила к агиткампании 18.02.2023 786
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 1003
- "Ак жол" начал вывешивать банеры в разных регионах Казахстана 18.02.2023 792
- Необычные арт-объекты в Астане: как казахстанец создает кинетические инсталляции 18.02.2023 934
- Оппозиционная ОСДП выступила против соглашений с партией власти 18.02.2023 976
- Шесть политических партий Казахстана договорились о честной борьбе 18.02.2023 915
Сотрудники Антикора требовали взятки от акимов сельских округов
За провокацию к даче взятки сотрудников Антикора привлекли к уголовной ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.
По данным Генпрокуратуры, сотрудники Антикоррупционной службы, осуществляя проверку в акиматах Жетысайского района Туркестанской области, требовали от акимов сельских округов денежные средства, запугивая привлечением к уголовной ответственности.
"После настойчивых требований работники акимата передали проверяющим суммы в размере от 400 до 630 тысяч тенге за положительные результаты проверки и были задержаны за дачу взятку. В результате семь акимов сельских округов и один бухгалтер акимата судами были осуждены к различным срокам лишения свободы и штрафу", - говорится в сообщении.
По протесту генерального прокурора Верховный Суд полностью оправдал их, усмотрев намеренную провокацию в действиях сотрудников Антикоррупционной деятельности.
"В свою очередь, в отношении двух оперативников было начато досудебное расследование по статье 362 части 4 Уголовного кодекса - "Превышение власти и должностных полномочий". Расследование проводилось специальными прокурорами генеральной прокуратуры, которые в ходе следствия доказали их вину, и дело было направлено в суд", - отметили в генеральной прокуратуре.
26 января 2023 года приговором Жетысайского районного суда Туркестанской области за совершение тяжкого должностного преступления двух бывших сотрудников Антикоррупционной службы приговорили к шести годам лишения свободы каждого, с лишением специальных званий. В пользу потерпевших взыскан моральный вред.
Приговор обжалован осуждёнными и не вступил в законную силу.
-
Trend news
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 4748
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 884
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 1002
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 1823
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 2066
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 17883
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 2194
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 6910
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 36014
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 1749
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 1847
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 13107
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 7528
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 3177
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 1935
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 118081
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 2960
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 2780
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 3683
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 1776
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 7027
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 8860
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 5640
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 2366
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 12544
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 56340
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 2515
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 2435
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 4537
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 1951
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 2924
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 2751
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 16075
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 5766
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 30960
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 2877
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 3406
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 3408
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 72102
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 22208
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 23886
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 3729
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 6266
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 8705
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 3457
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 3985
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 3251
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 253852
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 2929
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 3178
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 4532
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 4325
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 3299
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 3375
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 5103
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 4651
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 5156
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 3368
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 3593
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 4350
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 3719
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 4257
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 3624
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 3755
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 5536
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 3826
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 3876
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 15113
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 3585
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 4259
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 7625
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 4108
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 5034
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 5338
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 11599
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 4488
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 17958
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 5457
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 4541
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 136186
-
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 808
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 827
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 761
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 1158
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 937
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 1091
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 1206
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 1902
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 1282
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 1305
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 1256
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 1142
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 1205
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 1204
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 2007
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 1795
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 2044
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 1614
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 1786
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 2011
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 2045
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 2363
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 2181
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 2105
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 2258
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 2424
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 2301
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 2171
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 2163
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 2152
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 2283
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 2401
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 2310
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 2383
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 2431
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 2306
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 3484
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 2514
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 2507
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 2391
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 2255
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 2391
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 2501
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 2672
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 2263
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 2502
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 2401
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 2579
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 2635
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 2966
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 2658
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 2900
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 2496
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 3059
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 2973
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 4200
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 3119
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 3022
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 4133
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 3096
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 3671
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 3353
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 3573
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 3867
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 3827
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 3730
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 3642
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 3412
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 3650
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 3742
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 3774
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 3744
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 4017
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 3896
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 4130
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 4324
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 4161
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 4103
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 4341
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 4242