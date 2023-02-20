Сотрудники Антикора требовали взятки от акимов сельских округов

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За провокацию к даче взятки сотрудников Антикора привлекли к уголовной ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.

По данным Генпрокуратуры, сотрудники Антикоррупционной службы, осуществляя проверку в акиматах Жетысайского района Туркестанской области, требовали от акимов сельских округов денежные средства, запугивая привлечением к уголовной ответственности.

"После настойчивых требований работники акимата передали проверяющим суммы в размере от 400 до 630 тысяч тенге за положительные результаты проверки и были задержаны за дачу взятку. В результате семь акимов сельских округов и один бухгалтер акимата судами были осуждены к различным срокам лишения свободы и штрафу", - говорится в сообщении.

По протесту генерального прокурора Верховный Суд полностью оправдал их, усмотрев намеренную провокацию в действиях сотрудников Антикоррупционной деятельности.

"В свою очередь, в отношении двух оперативников было начато досудебное расследование по статье 362 части 4 Уголовного кодекса - "Превышение власти и должностных полномочий". Расследование проводилось специальными прокурорами генеральной прокуратуры, которые в ходе следствия доказали их вину, и дело было направлено в суд", - отметили в генеральной прокуратуре.

26 января 2023 года приговором Жетысайского районного суда Туркестанской области за совершение тяжкого должностного преступления двух бывших сотрудников Антикоррупционной службы приговорили к шести годам лишения свободы каждого, с лишением специальных званий. В пользу потерпевших взыскан моральный вред.

Приговор обжалован осуждёнными и не вступил в законную силу.