Сотрудника КНБ, замакима и главу управления осудили за хищение конфискованного имущества в Алматы

В Алматы вынесли приговор бывшим заместителю ДКНБ, замакима города и руководителю Управления государственными активами, обвиняемым а мошенничестве и пособничестве на мошенничество, передаёт BaigeNews.kz.

Дело рассмотрели в районном суде №2 Медеуского района города.

"Заместитель ДКНБ М. путём обмана завладел пятью объектами имущества, конфискованными по приговору суда, по заведомо заниженной стоимости через пособников - заместителя акима Алматы У. и руководителя Управления государственными активами К.", - сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимые вину не признали, просили их оправдать.

Однако судья посчитал, что вина подсудимых в совершении инкриминируемых деяний доказана собранными по делу доказательствами, показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз, аудиторским заключением.

"Приговором суда М. признан виновным в хищении чужого имущества или приобретении право на чужое имущество в особо крупном размере с использованием служебного положения, а У. и К. в пособничестве в мошенничестве, будучи лицами занимающими государственную должность и с использованием служебных полномочий", - сообщили в суде.

М. назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, госорганизациях и субъектах квазигосударственного сектора.

У. и К. получили по пять лет лишения свободы также с пожизненным лишением права занимать определённые должности.

Приговор не вступил в законную силу.