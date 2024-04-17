Сотрудник СпецЦОНа арестован за причинение ущерба в 3 млрд тенге

Досудебное расследование начали по факту неправомерной регистрации грузовых авто в спецЦОНе в Конаеве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

"Расследованием установлено, что с марта по сентябрь 2022 года сотрудником спецЦОНа Конаева НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" при первичной регистрации 413 грузовых автотранспортных средств в информационную систему вводилась заведомо ложная информация о категориях транспортных средств. В результате в госбюджет не поступила сумма сбора в размере три миллиарда 156 миллионов тенге", - сообщили в АФМ.

Судом в отношении данного лица санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.



