Сотрудник СпецЦОНа арестован за причинение ущерба в 3 млрд тенге
Сегодня, 16:08
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Сегодня, 16:08Сегодня, 16:08
155Фото: АФМ
Досудебное расследование начали по факту неправомерной регистрации грузовых авто в спецЦОНе в Конаеве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
"Расследованием установлено, что с марта по сентябрь 2022 года сотрудником спецЦОНа Конаева НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" при первичной регистрации 413 грузовых автотранспортных средств в информационную систему вводилась заведомо ложная информация о категориях транспортных средств. В результате в госбюджет не поступила сумма сбора в размере три миллиарда 156 миллионов тенге", - сообщили в АФМ.
Судом в отношении данного лица санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
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