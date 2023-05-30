Сотрудник ДУИС на авто задавил коллегу в Петропавловске

Фото: polisia.kz

Сотрудник одного из учреждений ДУИС по Северо-Казахстанской области совершил наезд на коллегу-пешехода. Подробности сообщили в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 26 мая.

По факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК - "Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

"Данный сотрудник уволен из ОВД. Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, ряд сотрудников, в том числе руководство ДУИС, привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили в полиции.

Пострадавший, который также является сотрудником УИС, находится в многопрофильной больнице Петропавловска.