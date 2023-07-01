Сотрудник акимата умер на массовом празднике в Алматинской области

Фото: Orda.kz

Мужчина внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики не смогли ему помочь и констатировали смерть, BaigeNews.kz со ссылкой на Orda.kz

Всё произошло в Енбекшиказахском районе. На жайлау Ассы проходил ежегодный традиционный форум "Agro-Business Forum Assy-2023". После окончания мероприятия одному из гостей стало плохо, он умер, не приходя в сознание.

В акимате Алматинской области сообщили, что умерший работал главным специалистом в аппарате акима Байтерекского сельского округа. Но на праздник он поехал в частном порядке, в качестве отдыхающего. Семье умершего пообещали оказать материальную помощь.

Фото: Orda.kz

Плато Ассы — это летнее пастбище, расположенное на высоте более чем 2800 метров над уровнем моря. Не исключено, что это обстоятельство могло повлиять на здоровье мужчины.