Сотрудничество и инвестиции: политолог об итогах визита Токаева в Германию
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Германию с официальным визитом, где провёл переговоры с Федеральным канцлером Олафом Шольцем и Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, а также принял участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии и международном форуме Berlin Global Dialogue.
Каковы итоги визита Касым-Жомарта Токаева в Германию? Как достигнутые договорённости будут влиять на развитие экономики в нашей стране? Об этом корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с политологом Замиром Каражановым.
Эксперт отметил, что в Германии - одна из крупнейших экономик Евросоюза, и сотрудничество с этой страной открывает большие потенциалы и возможности для казахстанской экономики.
"Мы сотрудничаем по поставкам нефти. Это имеет для нас важное значение. Ещё один важный момент в переговорах - транспортно-логистическая сфера. Для Казахстана это тоже новые возможности. Сейчас Казахстан может нарастить грузопоток из Азии в Европу, то есть играть заметную роль в логистической цепочке. Это, в свою очередь, будет сказываться на развитии транспортной инфраструктуры – развитии дорог, альтернативных маршрутов. После украинского кризиса этот вопрос встал серьёзно на повестке дня. Мы находимся в Центральной Азии, у нас нет выхода к морю. Естественно, для нас альтернативные маршруты играют большую роль", - считает политолог.
Каражанов добавил, что визит главы государства показывает открытость Казахстана к сотрудничеству. Поэтому вопрос украинского кризиса был одним из обсуждаемых.
"Этот вопрос был везде в повестке дня. В том числе и во время визита президента в США. В Германии же Казахстан отражал свои интересы во взаимоотношении с этой страной, и я, так понимаю, во взаимоотношениями с другими странами", - сказал эксперт.
Замир Каражанов подчеркнул, что во время переговоров речь шла о разных секторах экономики, в том числе и банковском. Для Казахстана это интересное направление, считает политолог.
"Германия для Казахстана крупный партнёр. При этом нужно понимать, что у нашей страны есть и другие партнёры. Например, Италия, один из потребителей казахстанской нефти. Сейчас ситуация в мировой экономике непредсказуема, ужесточаются условия. Это сказывается на динамике крупных стран - США, Китая. В Европе тоже есть проблемы с экономическим ростом. В таких условиях Казахстану важно заручиться контрактами, соглашениями, которые будут поддерживать или стимулировать рост нашей экономики. Для нас важна, прежде всего, экономика. Ближайшие годы будут сложными, а казахстанская экономика чувствительна", - поделился мнением политолог.
Прокомментировал эксперт и предложение Касым-Жомарта Токаева инвесторам использовать потенциал Транскаспийского маршрута и принять участие в развитии портов Актау и Курык.
"При строительстве порта закладывались мощности для увеличения грузопотока. Из-за украинского кризиса грузопоток начал идти через Транскаспийский международный транспортный маршрут. Этот показатель виден на примере Азербайджана, у них резко выросли грузоперевозки. Это замечается и с казахстанской стороны. Ещё в прошлом году наблюдался процесс, когда основные направления грузопотока из Китая начали переориентироваться в сторону каспийского региона. Это было, в принципе, закономерно, учитывая, что проблемы с Украиной не решились, значит, санкции будут ещё применяться. Эти риски ещё остаются", - отметил политолог.
Он добавил, что в Европе делают акцент на соблюдении санкций, на том, чтобы их нельзя было обойти.
"Германия тоже заинтересована в том, чтобы этот маршрут развивался. Таким образом, снижаются риски для немецкой экономики. Транскаспийский международный транспортный маршрут - одно из ключевых направлений по грузоперевозкам. Да, в Германии могут использовать другие морские перевозки. Но тот же Суэцкий канал – непредсказуемое направление. Он перестаёт справляться с грузопотоком. Неудивительно, что в Германии вопрос о развитии портовых инфраструктур на Каспийском море, стал таким заметным", - сказал эксперт.
Замир Каражанов подчеркнул, что Германия заинтересована в увеличении объёмов поставок нефти из Казахстана
"Сокращаются поставки российской нефти в Европу. Поэтому на рынке есть определённый дефицит из-за геополитики", - пояснил эксперт.
Политолог также прокомментировал критику российских СМИ и политических деятелей относительно высказываний Касым-Жомарта Токаева о ситуации в Украине.
"Двусторонние отношения нужно оценивать по фактам. Какие документы подписаны, какие сферы затрагивает сотрудничество. Казахстан не разрывал ни одно соглашение, ни от чего не отказывался. Никаких признаков, что Казахстан отворачивается от России нет. Мы сотрудничаем с Западом не в ущерб России. Они неправильно оценивают ситуацию, и затем распространяют информацию, оказывающую влияние на население России", - заключил политолог.
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