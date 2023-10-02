Сотрудничество и инвестиции: политолог об итогах визита Токаева в Германию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Германию с официальным визитом, где провёл переговоры с Федеральным канцлером Олафом Шольцем и Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, а также принял участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии и международном форуме Berlin Global Dialogue.

Каковы итоги визита Касым-Жомарта Токаева в Германию? Как достигнутые договорённости будут влиять на развитие экономики в нашей стране? Об этом корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с политологом Замиром Каражановым.

Эксперт отметил, что в Германии - одна из крупнейших экономик Евросоюза, и сотрудничество с этой страной открывает большие потенциалы и возможности для казахстанской экономики.

"Мы сотрудничаем по поставкам нефти. Это имеет для нас важное значение. Ещё один важный момент в переговорах - транспортно-логистическая сфера. Для Казахстана это тоже новые возможности. Сейчас Казахстан может нарастить грузопоток из Азии в Европу, то есть играть заметную роль в логистической цепочке. Это, в свою очередь, будет сказываться на развитии транспортной инфраструктуры – развитии дорог, альтернативных маршрутов. После украинского кризиса этот вопрос встал серьёзно на повестке дня. Мы находимся в Центральной Азии, у нас нет выхода к морю. Естественно, для нас альтернативные маршруты играют большую роль", - считает политолог.

Каражанов добавил, что визит главы государства показывает открытость Казахстана к сотрудничеству. Поэтому вопрос украинского кризиса был одним из обсуждаемых.

"Этот вопрос был везде в повестке дня. В том числе и во время визита президента в США. В Германии же Казахстан отражал свои интересы во взаимоотношении с этой страной, и я, так понимаю, во взаимоотношениями с другими странами", - сказал эксперт.

Замир Каражанов подчеркнул, что во время переговоров речь шла о разных секторах экономики, в том числе и банковском. Для Казахстана это интересное направление, считает политолог.

"Германия для Казахстана крупный партнёр. При этом нужно понимать, что у нашей страны есть и другие партнёры. Например, Италия, один из потребителей казахстанской нефти. Сейчас ситуация в мировой экономике непредсказуема, ужесточаются условия. Это сказывается на динамике крупных стран - США, Китая. В Европе тоже есть проблемы с экономическим ростом. В таких условиях Казахстану важно заручиться контрактами, соглашениями, которые будут поддерживать или стимулировать рост нашей экономики. Для нас важна, прежде всего, экономика. Ближайшие годы будут сложными, а казахстанская экономика чувствительна", - поделился мнением политолог.

Прокомментировал эксперт и предложение Касым-Жомарта Токаева инвесторам использовать потенциал Транскаспийского маршрута и принять участие в развитии портов Актау и Курык.

"При строительстве порта закладывались мощности для увеличения грузопотока. Из-за украинского кризиса грузопоток начал идти через Транскаспийский международный транспортный маршрут. Этот показатель виден на примере Азербайджана, у них резко выросли грузоперевозки. Это замечается и с казахстанской стороны. Ещё в прошлом году наблюдался процесс, когда основные направления грузопотока из Китая начали переориентироваться в сторону каспийского региона. Это было, в принципе, закономерно, учитывая, что проблемы с Украиной не решились, значит, санкции будут ещё применяться. Эти риски ещё остаются", - отметил политолог.

Он добавил, что в Европе делают акцент на соблюдении санкций, на том, чтобы их нельзя было обойти.

"Германия тоже заинтересована в том, чтобы этот маршрут развивался. Таким образом, снижаются риски для немецкой экономики. Транскаспийский международный транспортный маршрут - одно из ключевых направлений по грузоперевозкам. Да, в Германии могут использовать другие морские перевозки. Но тот же Суэцкий канал – непредсказуемое направление. Он перестаёт справляться с грузопотоком. Неудивительно, что в Германии вопрос о развитии портовых инфраструктур на Каспийском море, стал таким заметным", - сказал эксперт.

Замир Каражанов подчеркнул, что Германия заинтересована в увеличении объёмов поставок нефти из Казахстана

"Сокращаются поставки российской нефти в Европу. Поэтому на рынке есть определённый дефицит из-за геополитики", - пояснил эксперт.

Политолог также прокомментировал критику российских СМИ и политических деятелей относительно высказываний Касым-Жомарта Токаева о ситуации в Украине.