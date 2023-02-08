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Сотрудничество и безопасность: что будут обсуждать на первом межпарламентском форуме Центральной Азии
В Туркестане состоится первый Межпарламентский форум государств Центральной Азии. В нём примут участие руководители парламентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Какие вопросы будут обсуждаться и в чём необходимость его проведения, об этом в материале корреспондента BaigeNews.kz.
Форум в Туркестане проводиться по инициативе Казахстана с целью укрепления сотрудничества между странами. Это одна из главных задач мероприятия, считает депутат сената Айгуль Капбарова.
"Проведение форума — это инициатива Казахстана. Об этом было сказано на консультативной встрече президентов стран Центральной Азии в 2022 году. Благодаря усилиям глав государства межгосударственный диалог стран выходит на новый уровень. Увеличивается количество визитов, встреч. Расширяется торгово-экономическое сотрудничество. Так, например, объём взаимной торговли между странами достиг 16 миллиардов долларов", — сказала она.
По словам депутата, на форуме будут обсуждать вопросы более углубленного сотрудничества.
"Сейчас важно укреплять сотрудничество между странами на фоне всей геополитической обстановки в мире. Обсуждать вопросы готовности противостоять совместным вызовам, региональной безопасности. Кроме того, важно уделять внимание инфраструктуре и логистики, альтернативных маршрутов торговли. Это даст возможность почувствовать себя единым регионом", — пояснила Капбарова.
Депутат Бекболат Орынбеков подчеркнул культурную и историческую связь между странами Центральной Азии. По его словам, очередная встреча — это попытка Казахстана создать диалог между правительствами стран.
"На форуме будут обсуждаться региональные, культурно-гуманитарные вопросы. Вопросы по энергетике, промышленности, туризме, по созданию зон свободной торговли, логистического центра", — уточнил сенатор.
Депутат считает, что странам Центральной Азии нужно решить вопросы, которые могли бы положительно повлиять на оказание помощи друг другу.
"Для нас немаловажно также обмениваться опытом. Например, у нас подписали поправки в Налоговой кодекс. Нам бы хотелось изучить опыт других стран Центральной Азии в этом вопросе. Или, например, социальные вопросы. В каждой стране есть свои предложения. Мы говорим также о развитии взаимной торговли. Всё это связано с финансами, экономикой, формирование бюджета требует тщательного изучения", — отметил Орынбеков.
Депутат сената Султанбек Макежанов подчёркивает, что инициатива проведения форума принадлежит президенту Казахстана.
"Международные отношения в мире испытывают серьёзные проблемы. Это также влияет на экономику, безопасность стран Центральной Азии. Поэтому важна сплоченность наших стран, чтобы противостоять угрозам. Декларация, которая будет подписана по итогам форума станет основой сотрудничества. На форуме будут рассматриваться вопросы расширения торгово-экономиечксого сотрудничества. Нужно увеличивать объемы торговли между странами", — сказал он.
По мнению сенатора, место проведения форума было выбрано не случайно.
"Туркестан всегда был центром духовного сотрудничества между странами Центральной Азии. Инициатива Казахстана и проведение форума предполагает создание эффективной площадки по парламентскому обсуждению общих задач и целей. Там, думаю, будут обсуждены все цели. Я считаю, что это важное мероприятие", — резюмировал Макежанов.
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