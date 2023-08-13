Сотни жителей Берлина вышли на марш за легализацию конопли
Сегодня, 20:17
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Сегодня, 20:17Сегодня, 20:17
139Фото: Aynur Asgarli/aa.com.tr
Сторонники легализации потребления каннабиса прошли в субботу по Берлину во время традиционного конопляного парада, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Anadolu.
По данным полиции, после митинга у мэрии около 500-600 участников прошли маршем по городу.
Организаторы уже много лет требуют легализации таких наркотиков, как марихуана и гашиш, которые являются производными от растения конопли. Они также выступают за облегчение доступа к медицинскому каннабису и за широкое использование конопли.
Конопляный парад проводится с 1997 года. В прошлом году в нем приняли участие около 1 500 человек. Нынешний девиз был таким: "Конопля – это прекрасно для мира и климата".
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