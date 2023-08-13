Сотни жителей Берлина вышли на марш за легализацию конопли

Сторонники легализации потребления каннабиса прошли в субботу по Берлину во время традиционного конопляного парада, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Anadolu.

По данным полиции, после митинга у мэрии около 500-600 участников прошли маршем по городу.

Организаторы уже много лет требуют легализации таких наркотиков, как марихуана и гашиш, которые являются производными от растения конопли. Они также выступают за облегчение доступа к медицинскому каннабису и за широкое использование конопли.

Конопляный парад проводится с 1997 года. В прошлом году в нем приняли участие около 1 500 человек. Нынешний девиз был таким: "Конопля – это прекрасно для мира и климата".