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Сотни жителей Берлина вышли на марш за легализацию конопли

Сегодня, 20:17
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Aynur Asgarli/aa.com.tr Сегодня, 20:17
Сегодня, 20:17
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Фото: Aynur Asgarli/aa.com.tr

Сторонники легализации потребления каннабиса прошли в субботу по Берлину во время традиционного конопляного парада,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Anadolu.

По данным полиции, после митинга у мэрии около 500-600 участников прошли маршем по городу.

Организаторы уже много лет требуют легализации таких наркотиков, как марихуана и гашиш, которые являются производными от растения конопли. Они также выступают за облегчение доступа к медицинскому каннабису и за широкое использование конопли.

Конопляный парад проводится с 1997 года. В прошлом году в нем приняли участие около 1 500 человек. Нынешний девиз был таким: "Конопля – это прекрасно для мира и климата".

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