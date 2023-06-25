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Состояние реки Шынгырлау в ЗКО вызывает опасения экологов
Состояние реки Шынгырлау вызывает опасения у западноказахстанских экологов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
По их словам, главная водная артерия Бурлинского района нуждается в очистке дна и раскорчёвке камыша, иначе водоём скоро может полностью высохнуть.
Река служит источником воды для 10 населённых пунктов. Под угрозой – урожаи местных аграриев.
Название реки – Шынгырлау – говорит о том, что когда-то она была живой и полноводной. В ней купались и ловили рыбу. Но сейчас её состояние вызывает беспокойство. Водоем обмелел и зарос камышом. В некоторых местах реку можно просто перешагнуть, говорят местные жители.
"Вдоль реки находятся 10 населенных пунктов. Раньше при каждом ауле были свои поля и сады. Сейчас местные хозяйства тоже хотят заниматься земледелием, но не хватает воды. Потому что единственный источник воды – наша река – заросла камышом. Начиная с поселка Кайынды до поселка Актау", - говорит житель Бурлинского района Байжан Курманбаев.
Шынгырлау – главная водная артерия Бурлинского района. Жители здешних мест занимаются земледелием. Проблема маловодья реки негативно влияет не только на экономику, но и на экологию.
"За любой рекой нужно ухаживать, в том числе углублять, ил собирать. Образуется планктон, соответственно, река живет своей жизнью. Основные проблемные моменты, где перешейки достигли 1,5-2 метров, можно сказать, что перекрытие водной артерии. Необходимо вмешательство, чтобы сохранить реку", - считает председатель экологического общественного объединения Алтынай Ахмадиева.
Не меньше жителей проблемой дефицита воды озабочены и местные власти. Но реабилитация реки – проект дорогостоящий.
"Сегодня на нашей реке невозможно организовать летний отдых для жителей района. Не хватает воды и местным фермерам. Необходимо провести комплексную работу. Спасение реки длиной 290 километров – дело важное. Но для этого нужны большие деньги", - отмечает заместитель акима Бурлинского района Алтай Тукжанов.
Река берет свое начало в Шынгырлауском районе, впадает в Урал. Из года в год она мелеет. По мнению специалистов, чтобы спасти водоем, необходимо строительство плотин и шлюзов. Если этот вопрос не решить в кратчайшие сроки, угроза пересыхания станет реальной.
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