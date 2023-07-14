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t.me/oqu_agartu Сегодня, 15:36
274
Сегодня, 15:36
274
Фото: t.me/oqu_agartu

Составлен список востребованных профессий на рынке труда Казахстана

В Минпросвещения составили список востребованных специальностей технического и профессионального образования на рынке труда в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz.

В результате анализа рынка наиболее востребованными оказались повара, продавцы и автомеханики. Необходимы также специалисты в общепите, логистике, медицине, сельском хозяйстве, строительстве и ЖКХ.

Данные по специальностям и регионам представлены ниже.

 

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Сегодня, 15:36
274
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