Составлен список востребованных профессий на рынке труда Казахстана

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В Минпросвещения составили список востребованных специальностей технического и профессионального образования на рынке труда в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz.

В результате анализа рынка наиболее востребованными оказались повара, продавцы и автомеханики. Необходимы также специалисты в общепите, логистике, медицине, сельском хозяйстве, строительстве и ЖКХ.

Данные по специальностям и регионам представлены ниже.